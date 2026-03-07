У Пентагоні відреагували на дані про передачу росією розвідданих Ірану

ЗМІ писали, що росіяни, ймовірно, передали Ірану інформацію про місцеперебування військових кораблів і літаків США на Близькому Сході.

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що американський президент Дональд Трамп “добре знає, хто з ким спілкується”, коментуючи повідомлення про те, що росія надає Ірану розвіддані для ударів по силах Штатів на Близькому Сході.

Про це Ґегсет сказав в інтерв'ю CBS News.

За словами міністра, США "відстежують все" і враховують це в бойових планах.

"Американський народ може бути впевнений, що його головнокомандувач добре знає, хто з ким спілкується. І все, що не повинно відбуватися, чи то публічно, чи то через неформальні канали, зустрічає рішучу протидію", — сказав Ґегсет.

На запитання, чи можуть американці сподіватися, що переговори з росіянами зупинять їхню участь у конфлікті, Ґегсет відповів, що Трамп “має унікальні стосунки з багатьма світовими лідерами, завдяки яким він може досягати того, чого інші президенти, зокрема Джо Байден, ніколи не змогли б досягти”.

Міністр війни додав, що “через прямі або непрямі переговори, через нього особисто або через його офіс, повідомлення точно можуть бути передані”.

На запитання про те, чи ставить участь росії під загрозу американський персонал, Гегсет відповів: “Ми ставимо під загрозу інших, і це наша робота. Тому ми не переймаємося цим. … Але єдині, хто зараз повинен хвилюватися, це іранці, які думають, що виживуть”.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, коли її запитали про те, що росія надає Ірану інформацію про американські сили в регіоні, сказала, що не може коментувати “розвідувальні звіти, які просочилися в пресу”.

"Чесно кажучи, чи це сталося, чи ні, не має значення, тому що президент Трамп і американські військові повністю знищують злочинний іранський терористичний режим", — сказала вона.

Пізніше Левітт пояснила журналістам, що вона мала на увазі, що передача росією інформації про американські активи Тегерану "не має значення", оскільки "це явно не впливає на військові операції в Ірані".

Напередодні WP, посилаючись на джерела, писала, що росія надає Ірану розвіддані для ударів по американських військових силах на Близькому Сході — перша ознака того, що серйозний противник США бере участь, хоча й опосередковано, у війні. Зокрема, росіяни, ймовірно, передали Ірану інформацію про місцеперебування американських військових кораблів і літаків у регіоні. Така допомога сигналізує про те, що в новому конфлікті, який швидко розширюється, тепер "присутній" один з головних конкурентів США, який має ядерну зброю та широкі розвідувальні можливості.