Трамп відповів, скільки триватиме операція в Ірані
06 березня 2026, 10:05
Президент США заявив, що не встановлює дедлайнів для завершення війни з Іраном і назвав головною метою недопущення появи іранської ядерної зброї.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлює жодних часових рамок для завершення війни з Іраном.
Про це він сказав в інтерв’ю журналу Time.
"У мене немає часових обмежень ні на що. Я хочу, щоб це було зроблено", – заявив Трамп під час телефонної розмови з журналістами.
Раніше американський президент припускав, що конфлікт може тривати приблизно чотири-п’ять тижнів, однак аналітики вважають, що ці терміни можуть змінитися залежно від політичної ситуації у США або від того, чи вважатиме Білий дім свої цілі досягнутими. В інтерв’ю Трамп назвав головні завдання кампанії проти Ірану. За його словами, ключовою метою є недопущення створення Тегераном ядерної зброї.
"Вони не можуть мати ядерну зброю. Це номер один, два і три. Номер чотири – жодних балістичних ракет", – сказав президент.
Ще однією метою, за словами Трампа, є поява "раціонального та розсудливого" керівництва в Ірані. Президент США також відповів на запитання про можливі атаки у відповідь на території Сполучених Штатів.
"Ми постійно про це думаємо, ми плануємо. Ми очікуємо певних речей", – зазначив він.
Трамп додав, що під час війни втрат уникнути неможливо: "Коли йде війна, деякі люди помруть".