Трамп відповів, скільки триватиме операція в Ірані

Президент США заявив, що не встановлює дедлайнів для завершення війни з Іраном і назвав головною метою недопущення появи іранської ядерної зброї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлює жодних часових рамок для завершення війни з Іраном.

Про це він сказав в інтерв’ю журналу Time.

"У мене немає часових обмежень ні на що. Я хочу, щоб це було зроблено", – заявив Трамп під час телефонної розмови з журналістами.

Раніше американський президент припускав, що конфлікт може тривати приблизно чотири-п’ять тижнів, однак аналітики вважають, що ці терміни можуть змінитися залежно від політичної ситуації у США або від того, чи вважатиме Білий дім свої цілі досягнутими. В інтерв’ю Трамп назвав головні завдання кампанії проти Ірану. За його словами, ключовою метою є недопущення створення Тегераном ядерної зброї.