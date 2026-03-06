Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США й Канада підіймали винищувачі через російські літаки біля Аляски

06 березня 2026, 11:55
США й Канада підіймали винищувачі через російські літаки біля Аляски
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
NORAD виявив та перехопив бомбардувальники Ту-142.
Два російські бомбардувальники Ту-142 були виявлені у зоні ідентифікації ППО Аляски. У зв'язку США та Канада залучили в регіоні свою авіацію.
 
Про це йдеться у заяві Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).
 
Як зазначають у NORAD, Ту-142 призначені для морської розвідки та протичовнової оборони.
 
Для перехоплення російських літаків у повітря піднімали:
 
  • два винищувачі F-35 ВПС США;
  • два F-22;
  • чотири літаки-заправники KC-135;
  • один літак спостереження AWACS E-3;
  • два канадські CF-18;
  • один літак для дозаправки CC-150.
 
У NORAD підкреслили, що російські літаки не порушували повітряний простір США або Канади.
 
За даними відомства, подібні дії Росії в зонах ідентифікації ППО поблизу Аляски та Канади відбуваються регулярно і не розглядаються як прямі загрози.
 
Точного місця перебування літаків не розкривають.
 
Ту-142 - це російський стратегічний бомбардувальник і морський патрульний літак, розроблений ще за часів СРСР. Він призначений для ведення розвідки, пошуку підводних човнів та ураження надводних військових кораблів противника на великих відстанях.
