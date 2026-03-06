США й Канада підіймали винищувачі через російські літаки біля Аляски

NORAD виявив та перехопив бомбардувальники Ту-142.

Два російські бомбардувальники Ту-142 були виявлені у зоні ідентифікації ППО Аляски. У зв'язку США та Канада залучили в регіоні свою авіацію.

Про це йдеться у заяві Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Як зазначають у NORAD, Ту-142 призначені для морської розвідки та протичовнової оборони. Для перехоплення російських літаків у повітря піднімали:

два винищувачі F-35 ВПС США;

два F-22;

чотири літаки-заправники KC-135;

один літак спостереження AWACS E-3;

два канадські CF-18;

один літак для дозаправки CC-150.

У NORAD підкреслили, що російські літаки не порушували повітряний простір США або Канади.

За даними відомства, подібні дії Росії в зонах ідентифікації ППО поблизу Аляски та Канади відбуваються регулярно і не розглядаються як прямі загрози.

Точного місця перебування літаків не розкривають.

Ту-142 - це російський стратегічний бомбардувальник і морський патрульний літак, розроблений ще за часів СРСР. Він призначений для ведення розвідки, пошуку підводних човнів та ураження надводних військових кораблів противника на великих відстанях.