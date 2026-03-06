США й Канада підіймали винищувачі через російські літаки біля Аляски
NORAD виявив та перехопив бомбардувальники Ту-142.
Два російські бомбардувальники Ту-142 були виявлені у зоні ідентифікації ППО Аляски. У зв'язку США та Канада залучили в регіоні свою авіацію.
Про це йдеться у заяві Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).
Як зазначають у NORAD, Ту-142 призначені для морської розвідки та протичовнової оборони.
Для перехоплення російських літаків у повітря піднімали:
- два винищувачі F-35 ВПС США;
- два F-22;
- чотири літаки-заправники KC-135;
- один літак спостереження AWACS E-3;
- два канадські CF-18;
- один літак для дозаправки CC-150.
У NORAD підкреслили, що російські літаки не порушували повітряний простір США або Канади.
За даними відомства, подібні дії Росії в зонах ідентифікації ППО поблизу Аляски та Канади відбуваються регулярно і не розглядаються як прямі загрози.
Точного місця перебування літаків не розкривають.
Ту-142 - це російський стратегічний бомбардувальник і морський патрульний літак, розроблений ще за часів СРСР. Він призначений для ведення розвідки, пошуку підводних човнів та ураження надводних військових кораблів противника на великих відстанях.