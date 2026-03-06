СБУ запобігла подвійному теракту в Києві

Зловмисник спочатку мав закласти саморобний вибуховий пристрій під авто українського воїна, після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка.

Служба безпеки України затримала іноземця, який на замовлення рф готував подвійний теракт у Києві.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними СБУ, зловмисник спочатку мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

"Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта за місцем проживання, коли він споряджав СВП мобільними телефонами для віддаленої активації", – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, підготовкою теракту займався завербований російськими окупантами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у столиці України. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав «швидкі заробітки» у Телеграм-каналах.

"Після дистанційного вербування іноземець отримав від російського спецслужбіста інструкцію з виготовлення саморобних бомб з підручних засобів. Відповідні комплектуючі для СВП він замовляв через сайти, а після завершення синтезу хімічних компонентів помістив їх у харчовий контейнер", – повідомили в СБУ.

Далі, за версією СБУ, фігурант у темну пору доби мав прибути на місце запаркованого авто і закласти одну з вибухівок під капот, іншу – поруч.

Під час обшуків у затриманого вилучено саморобну бомбу і складові для її виготовлення, мобільний телефон із доказами співпраці з рф та бойові гранати.