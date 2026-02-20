росія готувала вбивства відомих людей в Україні – СБУ

Агентуру перекидали під виглядом туристів.

Правоохоронці України та Молдови знешкодили агентурно-бойову групу рф, яка готувала резонансні вбивства в Україні. Основними "цілями" були українські журналісти та військові Іноземного легіону ГУР МО.

На території України та Молдови провели масштабну спецоперацію "Енігма 2.0" для нейтралізації російської групи.

За даними слідства, вона була націлена на українських журналістів і громадських діячів, керівника стратегічного підприємства, військових Головного управління розвідки Міноборони, зокрема бійців Іноземного легіону.

Генпрокурор Руслан Кравченко розкрив, що жертвою мав стати Андрій Юсов — представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Окрім того, серед замовлених цілей називають "відомого журналіста, внесеного в росії до списку “екстремістів“ та оголошеного в розшук", а також "вихідця з рф, що зайняв проукраїнську позицію". Як зазначається, для ліквідації потенційних жертв фігуранти розробляли різні варіанти замахів: від розстрілів "впритул" до підриву автомобілів. За вбивства російські спецслужбісти обіцяли винагороду до 100 тисяч доларів, залежно від статусу людини. В Україні затримали сімох людей, паралельно в Молдові затримали ще трьох — організатора мережі та двох його спільників.

Керівником (резидентом) ворожого осередку називають 34-річного рецидивіста з Молдови. Серед затриманих — його спільники з України, ЄС та невизнаного "Придністров’я". Як встановило розслідування, головного фігуранта завербували російські спецслужбісти, коли той відбував покарання в російській тюрмі. Після виходу на волю його відправили до Молдови для формування агентурно-бойової групи під контролем рф. Він підбирав "однодумців" з прокремлівськими поглядами. Вербували молодих хлопців — здебільшого тих, хто навчався у військових закладах освіти.