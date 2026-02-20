Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

російська агентурна група готувала вбивство Гордона – BBC

20 лютого 2026, 16:42
російська агентурна група готувала вбивство Гордона – BBC
Дмитро Гордон. Фото: mediananny.com
Колишній очільник Служби безпеки України Василь Малюк раніше зазначав, що Гордон "тригерить" російську владу.

В рамках спільної з Молдовою спецоперації "Енігма 2.0" затримали групу з десятьох осіб.

Україна спільно з Молдовою знешкодили агентурно-бойову групу, яка під керівництвом спецслужб рф готувала серію резонансних вбивств. Одним із тих, на кого планували замах, виявився журналіст та блогер Дмитро Гордон.

Про це пише BBC з посиланням на джерела серед правоохоронців.

У рф Гордона заочно засудили до 14 років в’язниці. Країна-терористка також офіційно визнала його "іноагентом" та "екстремістом".

Колишній очільник Служби безпеки України Василь Малюк раніше зазначав, що Гордон "тригерить" російську владу. 

"Гордон їх тригерить конкретно. путінський режим вважає його головним пропагандистом України. У нього велика категорія глядачів, які знаходяться і в росії, і на тимчасово окупованих територіях", – розповідав Малюк про ймовірні причини одного із замахів на Гордона.

Сам Дмитро Гордон у Facebook коротко прокоментував ситуацію, написавши: "Це вже третій замах на мене".

Зазначимо, що першого разу про замах на Дмитра Гордона СБУ повідомила у вересні 2024 року. Тоді в Києві нейтралізували агентурну мережу ФСБ, яка готувала теракти в Україні, а її діяльність  координував колишній депутат від забороненої "Партії регіонів".

Більше публікацій

