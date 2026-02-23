Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
СБУ заявила про викриття кол-центрів у Дніпрі, які обкрадали громадян ЄС

23 лютого 2026, 13:13
Фото: СБУ
За рік "заробили" понад мільйон доларів.
Служба безпеки заявила, що в Дніпрі затримали лідера організації та 10 його спільників, які, за даними слідства, видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій на електронних біржах. Спецоперацію провели спільно з правоохоронцями Латвії та Литви.
 
Про це повідомили в СБУ.
 
Як встановило розслідування, протягом року підозрювані «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 мільйона доларів незаконного доходу. Для реалізації "схеми" її організатори створили в місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші в "перспективні" криптопроєкти.
 
Правоохоронці встановили, що для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та "прибутковості" інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.
 
На початковому етапі клієнтам пропонували зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів "заохочували" миттєвими дивідендами.
 
За даними слідства, у такий спосіб жертва афери потрапляла «на гачок» і переказувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Щойно розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти. Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучили мобільні телефони й комп’ютерну техніку з доказами "схеми", а також 21 мільйон у гривневому еквіваленті, ймовірно, одержаний злочинним шляхом.
 
Наразі затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч. 1, 2 ст. 255 — створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній;
  • ч. 4, 5 ст. 190 — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
  • ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі.
 
Підозрюваних взяли під варту. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

 

СБУвійна в Україні

