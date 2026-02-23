СБУ заявила про викриття кол-центрів у Дніпрі, які обкрадали громадян ЄС

За рік "заробили" понад мільйон доларів.

Служба безпеки заявила, що в Дніпрі затримали лідера організації та 10 його спільників, які, за даними слідства, видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій на електронних біржах. Спецоперацію провели спільно з правоохоронцями Латвії та Литви.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, протягом року підозрювані «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 мільйона доларів незаконного доходу. Для реалізації "схеми" її організатори створили в місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші в "перспективні" криптопроєкти.