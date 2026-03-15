Meta може скоротити до 20% працівників через витрати на штучний інтелект

15 березня 2026, 11:59
Керівників підрозділів уже попередили про можливі скорочення.

Компанія Meta розглядає можливість масштабних скорочень персоналу, які можуть зачепити 20% або більше її працівників.

Про це повідомляє  Reuters.

За словами співрозмовників видання, такий крок пов’язаний із різким зростанням витрат на розвиток інфраструктуриштучного інтелекту та прагненням компанії підвищити ефективність завдяки використанню AI-інструментів.

Керівників підрозділів уже попередили про можливі скорочення та доручили підготувати плани щодо зменшення штату. При цьому остаточного рішення про масштаб або терміни звільнень поки що не ухвалено.

Якщо скорочення відбудуться, вони можуть стати найбільшими з часу реструктуризації 2022–2023 років, коли компанія звільнила понад 21 тисячу співробітників у рамках так званого "року ефективності".

Генеральний директор Марк Цукерберг активно просуває розвиток генеративного штучного інтелекту. Компанія витрачає значні кошти на залучення провідних AI-спеціалістів і будівництво дата-центрів.

За інформацією джерел, Meta планує інвестувати близько 600 млрд доларів у дата-центри до 2028 року для підтримки своїх AI-проєктів.

Водночас деякі проекти компанії у сфері штучного інтелекту показали змішані результати. Зокрема, труднощі виникли з новими AI-моделями, включно з Llama 4 та Avocado, що посилило тиск на компанію під час переходу до AI-стратегії.

Подібні скорочення відбуваються і в інших технологічних компаніях, які намагаються оптимізувати витрати та підвищити продуктивність завдяки штучному інтелекту.

Представник Meta назвав повідомлення про можливі масові звільнення спекуляціями, зазначивши, що компанія поки офіційно не підтверджувала такі плани.

Марк Цукербергштучний інтелектMeta

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
