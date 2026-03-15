Meta може скоротити до 20% працівників через витрати на штучний інтелект

Компанія Meta розглядає можливість масштабних скорочень персоналу, які можуть зачепити 20% або більше її працівників.

Про це повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників видання, такий крок пов’язаний із різким зростанням витрат на розвиток інфраструктуриштучного інтелекту та прагненням компанії підвищити ефективність завдяки використанню AI-інструментів.

Керівників підрозділів уже попередили про можливі скорочення та доручили підготувати плани щодо зменшення штату. При цьому остаточного рішення про масштаб або терміни звільнень поки що не ухвалено.

Якщо скорочення відбудуться, вони можуть стати найбільшими з часу реструктуризації 2022–2023 років, коли компанія звільнила понад 21 тисячу співробітників у рамках так званого "року ефективності".

Генеральний директор Марк Цукерберг активно просуває розвиток генеративного штучного інтелекту. Компанія витрачає значні кошти на залучення провідних AI-спеціалістів і будівництво дата-центрів.

За інформацією джерел, Meta планує інвестувати близько 600 млрд доларів у дата-центри до 2028 року для підтримки своїх AI-проєктів.

Водночас деякі проекти компанії у сфері штучного інтелекту показали змішані результати. Зокрема, труднощі виникли з новими AI-моделями, включно з Llama 4 та Avocado, що посилило тиск на компанію під час переходу до AI-стратегії.

Подібні скорочення відбуваються і в інших технологічних компаніях, які намагаються оптимізувати витрати та підвищити продуктивність завдяки штучному інтелекту.

Представник Meta назвав повідомлення про можливі масові звільнення спекуляціями, зазначивши, що компанія поки офіційно не підтверджувала такі плани.