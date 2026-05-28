На Філіпінах островом керуватиме рада зі штучного інтелекту

17 ШІ-моделей великих історичних лідерів ухвалюватимуть рішення для розвитку території.

На Філіппінах готують унікальний експериментальний проєкт, у межах якого невеликим тропічним островом керуватиме рада, що повністю складається зі штучного інтелекту. До складу цього цифрового уряду планують включити прогресивні ШІ-моделі, створені за образом і подобою відомих історичних постатей та мислителів.

Про це повідомляє Daily Mail.

Йдеться про невеликий мальовничий острів Сенсей (раніше відомий як Черон) площею близько 3,4 кв. км. у складі провінції Палаван. У 2025 році його придбав британський технологічний підприємець Ден Томсон, засновник стартапу Sensay, що спеціалізується на створенні надреалістичних цифрових клонів людей. Його головна амбітна мета – заснувати першу у світі технологічну мікронацію, де ключові системні рішення ухвалюватиме рада з 17 ШІ-агентів.

За задумом автора, кожна модель уособлюватиме конкретного державного чи культурного діяча минулого. Розробники вже розподілили ключові портфелі у віртуальному кабінеті:

Президент: Марк Аврелій – давньоримський імператор та філософ-стоїк;

Прем'єр-міністр: Вінстон Черчилль;

Міністр оборони: давньокитайський стратег Сунь-цзи;

Міністр закордонних справ: Елеонора Рузвельт;

Міністр юстиції: Нельсон Мандела;

Радник з етики: Махатма Ганді;

Міністр культури: Леонардо да Вінчі.

Усі ці моделі детально навчаються на оригінальних історичних текстах, записаних промовах, листах та філософських поглядах своїх прототипів. Вони зможуть вести між собою дебати, аргументувати позиції та голосувати за пункти майбутньої конституції острова. Ден Томсон переконаний, що подібна ШІ-система дозволить вибудувати державне управління абсолютно нового зразка – повністю очищене від корупційного впливу лобістів, особистої вигоди чи вузьких політичних інтересів окремих партій. За його словами, державні рішення на острові мають базуватися виключно на аналізі великих даних, засадах прав людини та перевірці кожного кроку на справедливість.

Проєкт уже викликав ажіотаж у мережі, зокрема понад 12 тисяч людей з усього світу подали офіційні заявки на отримання статусу е-резидента острова Сенсей. Люди зможуть через спеціальну платформу пропонувати свої ідеї, які потім публічно обговорюватиме та ухвалюватиме ШІ-кабінет. Томсон пояснює такий інтерес тотальним розчаруванням суспільства у традиційних урядових інституціях. На початковому етапі штучний інтелект не матиме можливості самостійно впроваджувати рішення у життя без участі реальних людей. Проте у довгостроковій перспективі ШІ-міністрів хочуть напряму підключити до незалежних банківських рахунків та криптогаманців для автономного фінансування інфраструктурних об'єктів.

Попри оптимізм розробників, скептики та експерти з кібербезпеки висловлюють серйозні побоювання, зазначаючи, що поведінка автономних мовних моделей у закритій екосистемі може стати абсолютно непередбачуваною.