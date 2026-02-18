Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Залужний заявив, що контрнаступ 2023 року провалився через нестачу ресурсів від влади

18 лютого 2026, 13:26
Залужний заявив, що контрнаступ 2023 року провалився через нестачу ресурсів від влади
Валерій Залужний
За словами Залужного, успіх вимагав значного, концентрованого нарощування сил і тактичної несподіванки.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Британії Валерій Залужний заявив, що український контрнаступ 2023 року, план якого він розробив за підтримки партнерів НАТО, провалився, оскільки президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних ресурсів.

Про це він розповів в інтервʼю Associated Press.

Медіа пише, що початковий задум передбачав концентрацію достатньої кількості сил в «єдиний кулак» для звільнення частково окупованої Запорізької області, де розташована стратегічно важлива атомна електростанція.

Наступним кроком мало бути просування військ на південь до Азовського моря. Це мало б перерізати сухопутний коридор, який російська армія використовувала для поповнення запасів Криму. За словами Залужного, успіх вимагав значного, концентрованого нарощування сил і тактичної несподіванки.

Натомість, за словами ексголовкома, сили були розпорошені по широкій лінії фронту, і це послабило їхній ударний потенціал.

Двоє західних чиновників з питань оборони, які говорили на умовах анонімності, підтвердили AP, що перебіг операції справді відхилився від початкового плану.

Крім того, Залужний заявив, що восени 2022 року "десятки" силовиків Служби безпеки України намагалися провести обшуки у його кабінеті. Це сталося після напруженої наради в штабі президента, коли він повернувся до свого офісу в Києві. За кілька годин туди прибули працівники СБУ, хоча в кабінеті перебувало понад десяток британських офіцерів. Залужний стверджує, що агенти не повідомили, що саме шукають, і він не дозволив їм переглядати документи та комп’ютери.

За його словами, рейд був явною загрозою. У присутності силовиків він зателефонував тодішньому голові Офісу президента і суворо попередив: "Я відбиватиму цю атаку, бо знаю, як воювати". Після цього Залужний зателефонував голові СБУ, який заявив, що нічого не знає про рейд і пообіцяв розібратися в ситуації. Пізніше стало відомо, що СБУ за два дні до інциденту звернулася до районного суду Києва з ордером на обшук, нібито пов’язаний зі стриптиз-клубом, керованим злочинною організацією. Однак клуб був закритий ще до повномасштабного вторгнення, і Залужний вважає ордер приводом, адже помилково визначити місцерозташування головного військового командного центру країни СБУ навряд чи могло.

