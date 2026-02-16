російські спецслужби намагаються вербувати українців, видаючи себе за СБУ, ГУР або НАБУ

Спецслужби рф знаходять особисту інформацію та контакти через сайти знайомств, зв'язуються, представляються правоохоронними органами та шантажують кримінальною відповідальністю.

російські спецслужби збільшили кількість спроб завербувати українців для здійснення терактів та диверсій.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

У СБУ зазначили, що рф проводить так звані операції "під чужим прапором", коли росіяни видають себе за працівників поліції, СБУ, ГУР, НАБУ. Спецслужби рф знаходять особисту інформацію та контакти через сайти знайомств, зв'язуються, представляються правоохоронними органами та шантажують кримінальною відповідальністю.

"Представники рф можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за "працівників правоохоронних органів". В інших випадках – використовують різні "легенди" та підходи", – йдеться в повідомленні СБУ.