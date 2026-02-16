Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
російські спецслужби намагаються вербувати українців, видаючи себе за СБУ, ГУР або НАБУ

16 лютого 2026, 14:07
Фото: ssu.gov.ua
Спецслужби рф знаходять особисту інформацію та контакти через сайти знайомств, зв'язуються, представляються правоохоронними органами та шантажують кримінальною відповідальністю.
російські спецслужби збільшили кількість спроб завербувати українців для здійснення терактів та диверсій.
 
Про це повідомили у Службі безпеки України.
 
У СБУ зазначили, що рф проводить так звані операції "під чужим прапором", коли росіяни видають себе за працівників поліції, СБУ, ГУР, НАБУ. Спецслужби рф знаходять особисту інформацію та контакти через сайти знайомств, зв'язуються, представляються правоохоронними органами та шантажують кримінальною відповідальністю. 
 
"Представники рф можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за "працівників правоохоронних органів". В інших випадках – використовують різні "легенди" та підходи", – йдеться в повідомленні СБУ.
 
За однією зі схем спецслужби рф спочатку розсилають "повістки" в месенджери з вимогою з'явитися до правоохоронних органів через нібито відкрите кримінальне провадження. Після цього росіяни телефонують та від імені правоохоронців пропонують допомогти в закритті справи за виконані завдання. Також росіяни створюють підставні акаунти жінок на сайтах для знайомств, спілкуються з українцями та виманюють їхні персональні дані та контакти. Згодом із потерпілими зв'язується працівник спецслужб рф, який видає себе за співробітника СБУ та звинувачує у співпраці з рф. Для уникнення відповідальності українцям пропонують співпрацю.
 
Завдання для завербованих громадян полягають у тому, щоб за кимось стежити, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі або підготувати теракт на важливому об'єкті.
 
"Служба безпеки України вчергове закликає громадян дотримуватись інформаційної гігієни, а також із пересторогою ставитися до контактів з невідомими особами. Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково в межах чинного українського законодавства. Представники Служби не ставлять будь-яких сумнівних завдань", – заявляють у СБУ.
 
Виконання подібних завдань на користь росії карається позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з обов'язковою конфіскацією майна за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

 

СБУвербуваннявійна в Україніросія окупанти

