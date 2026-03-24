російські удари по Україні відключили ключову транскордонну лінію електропередачі Молдови та Румунії

Молдовська президентка Мая Санду підтвердила, що російські удари по Україні вплинули і на Молдову.

Увечері 23 березня на тлі атак рф на Україну відключилась транскордонна лінія електропередачі Ісакча-Вулканешті, що з'єднує енергосистеми Молдови та Румунії.

Про це повідомляє NewsMaker.

Судячи з даних Moldelectrica, відключення сталося приблизно після 19:00.

Національний центр управління кризовими ситуаціями ближче до ночі повідомив, що "внаслідок обстрілів критичної інфраструктури в Україні існує ризик пошкодження лінії Ісакча-Вулканешти, яка є важливим елементом регіональної та національної енергосистеми".

"Влада в режимі реального часу відстежує ситуацію. Міністерство енергетики Молдови повернеться з оновленнями та додатковою інформацією", – повідомив Центр.

У ніч на 24 березня Одесу атакували російські дрони, внаслідок чого у деяких районах міста зникла електроенергія.

"Вночі внаслідок ударів було перервано ключове енергетичне сполучення Молдови з Європою. Альтернативні маршрути вже налагоджено, але ситуація залишається нестабільною. Відповідальність за це несе виключно росія", – написала вона у своєму Х.