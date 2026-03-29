Молдова вперше синхронізувала літній час із ЄС

Стрілки годинників переведено о 3:00 за місцевим часом разом із ЄС та Україною.

Молдова вперше синхронізовано з ЄС і Україною перейшла на літній час, відійшовши від радянської практики переведення годинників.

Про це пише видання Moldpres.

Тепер стрілки переводять о 3:00 за місцевим часом навесні та о 4:00 восени, у той час як раніше перехід відбувався о 2:00 та 3:00 відповідно.

Рішення про уніфікацію часу уряд ухвалив наприкінці лютого, щоб країна відзначала літній і стандартний час одночасно з ЄС та Україною.

Законодавство передбачає, що перехід на літній час триває від останньої неділі березня до останньої неділі жовтня.

Також у неділю, 29 березня, Україна перейшла на літній час.