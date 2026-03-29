Україна перейшла на літній час

Вже цієї ночі годинники в Україні переведуть на літній час. Більшість пристроїв змінять його автоматично, але не всі.

У ніч проти неділі, 29 березня, Україна переходить на літній час. О 03:00 за київським часом стрілки годинника потрібно перевести на одну годину вперед - на 04:00.

Більшість сучасних пристроїв: смартфони, планшети, ноутбуки та комп’ютери, здійснять перехід автоматично. Водночас механічні годинники доведеться налаштувати вручну.

В "Укрзалізниці" нагадали пасажирам бути уважними до часу:

"Якщо маєте квиток на ранковий рейс - перевірте час, щоб не запізнитися. Усі поїзди курсують уже за оновленим часом, зазначеним у квитках".

Ще 16 липня 2024 року, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування сезонного переведення годинників, однак документ досі не підписаний президентом.