Україна перейшла на літній час

29 березня 2026, 09:08
Україна перейшла на літній час
Фото: unian.ua
Вже цієї ночі годинники в Україні переведуть на літній час. Більшість пристроїв змінять його автоматично, але не всі.

У ніч проти неділі, 29 березня, Україна переходить на літній час. О 03:00 за київським часом стрілки годинника потрібно перевести на одну годину вперед - на 04:00.

Більшість сучасних пристроїв: смартфони, планшети, ноутбуки та комп’ютери,  здійснять перехід автоматично. Водночас механічні годинники доведеться налаштувати вручну.

В "Укрзалізниці" нагадали пасажирам бути уважними до часу:

"Якщо маєте квиток на ранковий рейс - перевірте час, щоб не запізнитися. Усі поїзди курсують уже за оновленим часом, зазначеним у квитках".

Ще 16 липня 2024 року, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування сезонного переведення годинників, однак документ досі не підписаний президентом.

 

Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Більше публікацій

