Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нові кандидати в ЄС можуть відсунути Україну на другий план – Politico

30 березня 2026, 11:05
За даними видання, серед нинішніх членів Євросоюзу існує занепокоєння, що приєднання таких країн, як Україна, Молдова, Албанія, Сербія та Чорногорія, створить додаткове фінансове навантаження.

Країни Європейського Союзу дедалі обережніше ставляться до розширення блоку за рахунок економічно слабших держав, натомість зростає інтерес до потенційного вступу більш заможних країн.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів ЄС.

За даними видання, серед нинішніх членів Євросоюзу існує занепокоєння, що приєднання таких країн, як Україна, Молдова, Албанія, Сербія та Чорногорія, створить додаткове фінансове навантаження. Оскільки більшість держав, які вступили до ЄС після 2004 року, отримують із бюджету більше, ніж вносять, нове розширення може посилити цей дисбаланс і скоротити дотації для чинних членів.

Крім того, дипломати висловлюють побоювання щодо довгострокової стабільності демократичних інституцій у країнах-кандидатах. Зокрема, йдеться про ризики ослаблення незалежності судової системи та свободи медіа, як це вже відбувалося в окремих державах ЄС.

Водночас на тлі геополітичної нестабільності та сумнівів у надійності безпекових гарантій США, інтерес до Євросоюзу почали проявляти економічно розвинені країни. Серед них — Ісландія та Норвегія, які раніше не поспішали з інтеграцією, але тепер розглядають ЄС як інструмент безпеки.

Як зазначають співрозмовники Politico, ці держави вже значною мірою адаптували своє законодавство до норм ЄС, що може значно пришвидшити їхній можливий вступ у разі політичного рішення.

На цьому тлі процес євроінтеграції України залишається тривалим і складним. Попри отримання статусу кандидата у 2022 році та початок переговорів у 2024-му, їхній темп гальмується, зокрема через політичні розбіжності всередині ЄС.

Джерела також повідомляють, що ідеї щодо прискореного або часткового членства для України не знаходять широкої підтримки серед держав-членів, які побоюються підриву довіри до стандартної процедури вступу.

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється