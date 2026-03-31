Повітряний простір Молдови порушив "Шахед"

31 березня 2026, 11:27
Він перетнув повітряний простір з боку України та був відстежений над кількома населеними пунктами.

Служба повітряних операцій Національної армії Молдови зафіксувала порушення повітряного простору країни безпілотним літальним апаратом типу "Шахед".

Про це повідомив уряд у своєму офіційному Telegram-каналі

За даними військових, дрон о 21:29 перетнув державний кордон Молдови з боку населеного пункту Комарівка (Одеська область, Україна) у напрямку молдовського села Шипка. БпЛА відстежувався над кількома населеними пунктами, зокрема Дубоссари та Оргеїв, після чого зник з радарів поблизу села Клішова Оргеївського району.

Через інцидент орган цивільної авіації тимчасово обмежив повітряний рух на півночі Молдови на 15 хвилин.

Нагадаємо, 30 березня Національні збройні сили Латвії також виявили невідомий безпілотник поблизу кордону з рф, що свідчить про посилення активності дронів у регіоні.

Також сьогодні вночі в Естонії оголошували повітряну тривогу через невідомі дрони.

 

