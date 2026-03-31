В Естонії вночі оголошували повітряну тривогу через невідомі дрони

31 березня 2026, 10:03
Кілька невідомих дронів наблизилися до повітряного простору Естонії, через що в низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

У ніч проти 31 березня в Естонії оголосили повітряну тривогу в кількох регіонах через появу невідомих безпілотників, які рухалися у напрямку повітряного простору країни.

Про це повідомляє естонський мовник ERR, посилаючись на Збройні сили Естонії.

Спочатку сигнал тривоги пролунав у Східній і Західній Вірумаа, а згодом його поширили на південні та центральні регіони країни.

За даними військових, кілька дронів увійшли в повітряний простір Естонії, однак їх не збивали. Близько 06:00 тривогу було скасовано.

Інцидент вплинув і на авіасполучення: літак авіакомпанії Finnair, що виконував рейс із Гельсінкі до Тарту, змінив маршрут і повернувся назад після отримання попередження. Ранковий рейс із Тарту до Гельсінкі також було скасовано.

Напередодні подібні випадки фіксували і в інших країнах Балтії. Зокрема, 30 березня латвійські військові повідомляли про невідомий безпілотник поблизу кордону з Росією.

Раніше також з’являлася інформація, що під час атак на російську інфраструктуру поблизу Санкт-Петербурга окремі дрони могли відхилятися від курсу та залітати на територію Латвії, Естонії та Литви. Деякі з них зазнали аварій.

 

Естоніясирена

Останні матеріали

Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Політика
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Переклад iPress – 31 березня 2026, 12:32
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 31 березня 2026, 08:08
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Більше публікацій

