В Естонії вночі оголошували повітряну тривогу через невідомі дрони

Кілька невідомих дронів наблизилися до повітряного простору Естонії, через що в низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

У ніч проти 31 березня в Естонії оголосили повітряну тривогу в кількох регіонах через появу невідомих безпілотників, які рухалися у напрямку повітряного простору країни.

Про це повідомляє естонський мовник ERR, посилаючись на Збройні сили Естонії.

Спочатку сигнал тривоги пролунав у Східній і Західній Вірумаа, а згодом його поширили на південні та центральні регіони країни.

За даними військових, кілька дронів увійшли в повітряний простір Естонії, однак їх не збивали. Близько 06:00 тривогу було скасовано.

Інцидент вплинув і на авіасполучення: літак авіакомпанії Finnair, що виконував рейс із Гельсінкі до Тарту, змінив маршрут і повернувся назад після отримання попередження. Ранковий рейс із Тарту до Гельсінкі також було скасовано.

Напередодні подібні випадки фіксували і в інших країнах Балтії. Зокрема, 30 березня латвійські військові повідомляли про невідомий безпілотник поблизу кордону з Росією.

Раніше також з’являлася інформація, що під час атак на російську інфраструктуру поблизу Санкт-Петербурга окремі дрони могли відхилятися від курсу та залітати на територію Латвії, Естонії та Литви. Деякі з них зазнали аварій.