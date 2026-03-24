Уряд Молдови погодив надзвичайний стан в енергетиці

24 березня 2026, 15:55
Вимкнення основної ЛЕП Молдови сталося 23 березня через атаку РФ на південь України

Уряд Молдови схвалив введення надзвичайного стану в енергетичному секторі країни починаючи із 25 березня.

Про це у Facebook повідомило міністерство енергетики Молдови.

Рішення ухвалили на тлі вимкнення лінії електропередавання Ісакча – Вулканешти ввечері 23 березня – після атаки росії на енергетичну інфраструктуру півдня України. ЛЕП є основним каналом імпорту електрики з Румунії до Молдови, писав NewsMaker.

Як повідомили в міненерго країни, після інциденту оператор Moldelectrica активував протоколи безпеки. Спеціалісти намагалися автоматично повторно увімкнути лінію, однак, як указали у відомстві, не вийшло. 
 
"Технічні несправності, виявлені на території України на опорах ліній електропередавання, вказують на серйозне коротке замикання, яке потребує спеціалізованого втручання", – ідеться в повідомленні. 
 
Надзвичайний стан пропонують запровадити на 60 днів.
 
Рішення потребує офіційного затвердження парламентом. У зв'язку із цим сьогодні скликали його позачергове засідання. Перед засіданням уряду прем'єр-міністр Молдови Александр Мунтяну у Facebook зазначив, що запровадження надзвичайного стану дасть змогу мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру. Також у разі потреби – ужити додаткових заходів для обмеження наслідків кризи. Він також наголосив, що те, що сталося, – не випадковість.
 
"Напади росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України є воєнним злочином, а також нападом на нас, тут, у Молдові", – зазначив Мунтяну. 
 
Окрім того, він додав, що за інцидент "відповідальна лише росія".
