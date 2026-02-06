Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Абхазії припиняють видачу російських паспортів

06 лютого 2026, 19:13
В Абхазії припиняють видачу російських паспортів
Фото: gettyimages.com
Також місцева влада скасувала роботу пунктів видачі паспортів рф на території Абхазії.

Місцева влада Абхазії вирішила припинити роботу пунктів видачі внутрішніх паспортів рф після того, як депутати Народного збору поставили під сумнів законність їхнього функціонування.

Про це повідомили у російському посольстві, уточнивши, що видачу документів перенесуть на територію російської федерації.

Пункти оформлення російських паспортів та водійських прав були розгорнуті в Абхазії у квітні 2025 року на підставі міждержавної Угоди про врегулювання питань подвійного громадянства. Тоді документи видавали безкоштовно, у той час як у росії за них потрібно було сплатити мито від 4 до 6 тисяч рублів. За даними посольства рф, близько 190 тисяч із 245 тисяч мешканців Абхазії вже мають російське громадянство.

Спрощене отримання паспортів рф для мешканців Абхазії та Південної Осетії було запроваджене указом президента рф Володимира путіна навесні 2025 року. Згідно з документом, право на паспорт росії мали всі повнолітні мешканці обох регіонів, які мали громадянство своєї республіки на момент російського вторгнення 2008 року. У липні 2025 року путін підписав указ, що отримати паспорт можна буде до серпня 2028 року.

 
