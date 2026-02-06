США та Іран домовилися продовжити переговори про ядерну програму

У Маскаті завершився раунд зустрічей, новий відбудеться найближчими днями.

У столиці Оману, Маскаті, завершився раунд переговорів між представниками США та Ірану щодо іранської ядерної програми. Сторони домовилися продовжити консультації, а наступний раунд зустрічей очікується найближчими днями.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у мережі X (Twitter).

Міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді опублікував фото зі зустрічей із іранським колегою Аббасом Аракчі та спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Аль-Бусаїді назвав переговори "серйозними та корисними" та зазначив, що сторони розглянуть результати консультацій перед наступною зустріччю.

Деталі щодо теми обговорень не розголошуються, але Тегеран неодноразово наголошував, що переговори стосуються виключно його ядерної програми. Напередодні зустрічі США закликали своїх громадян, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну.

Зранку ми писали, що Іран і США розпочинають переговори в Омані, але швидкого рішення не очікують.