Іран і США розпочинають переговори в Омані, але швидкого рішення не очікують

Іран сигналізує, що переговори з США в Омані, які мають розпочатися у п’ятницю, 6 лютого, можуть стати лише першим етапом тривалого дипломатичного процесу. Як повідомляють іранські ЗМІ, зустрічі зосередяться на “загальних темах” та визначенні дорожньої карти для подальших перемовин, а не на деталях угод.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що американську делегацію очолить спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, а іранську — міністр закордонних справ Аббас Арагчі. Серед пріоритетів Тегерана — оцінка серйозності намірів іншої сторони. Арагчі заявив, що Іран вступає в переговори “з відкритими очима і чітким спогадом про минулий рік”, коли частина іранської атомної програми була пошкоджена внаслідок ударів Ізраїлю та США.

Попередній рік відзначився погрозами Трампа військовими ударами та попередженнями Ірану про регіональну війну. Наразі США прагнуть обговорювати не лише ядерні питання Тегерана, а й програму балістичних ракет та підтримку регіональних угруповань. Іранські чиновники наполягають на обмеженні переговорів лише ядерними аспектами, і наразі невідомо, чи досягнуто згоди щодо порядку денного.

Спочатку переговори планувалися в Стамбулі, але Іран наполіг на перенесенні їх до Оману — країни, яка часто виступає посередником у регіональних конфліктах. Держдепартамент США повторно закликав громадян виїхати з Ірану через можливі перебої з інтернетом та авіасполученням, зазначивши, що військові варіанти залишаються можливими, хоча президент Трамп віддає перевагу дипломатії.