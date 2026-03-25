Безпілотники атакували аеропорт Кувейт

Вранці дрони атакували паливні резервуари в аеропорту в Кувейті. На місці удару спалахнула значна пожежа.

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що вони випустили ракети і безпілотники по Ізраїлю, а також по військових базах, де розміщуються американські війська в Кувейті, Йорданії та Бахрейні.

В Ізраїлі під обстріл потрапила найбільша ізраїльська електростанція в Хадері.