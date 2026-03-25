Безпілотники атакували аеропорт Кувейт

25 березня 2026, 12:33
Фото: youtube
Також ударів завдали по енергооб'єкту Ізраїлю.
Вранці дрони атакували паливні резервуари в аеропорту в Кувейті. На місці удару спалахнула значна пожежа.
 
Про це пише The Guardian. 
 
Управління цивільної авіації країни, посилаючись на речника Абдуллу Аль-Раджхі, повідомило в соціальних мережах, що жертв немає. Іран підтвердив атаки на Кувейт, Ізраїль, Йорданію та Бахрейн, додають CBS News. 
 
Корпус вартових Ісламської революції заявив, що вони випустили ракети і безпілотники по Ізраїлю, а також по військових базах, де розміщуються американські війська в Кувейті, Йорданії та Бахрейні. 
 
В Ізраїлі під обстріл потрапила найбільша ізраїльська електростанція в Хадері. 

 

