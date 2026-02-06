Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
російські атаки в мороз не зламали стійкості українців — FT

06 лютого 2026, 14:37
російські атаки в мороз не зламали стійкості українців — FT
Фото: Reuters
Попри труднощі, українці зберігають почуття гумору та знаходять креативні способи підняти собі настрій.

Україна переживає найжорсткішу зиму з початку повномасштабного вторгнення росії. російські атаки під час найсильніших морозів випробовують на міцність критично важливу інфраструктуру країни та витривалість населення, намагаючись змусити українців капітулювати.

Проте, за даними Financial Times, кампанія москви поки що дає прямо протилежний ефект.

Президент Володимир Зеленський звинуватив росію в навмисних спробах змусити Україну здатися, але водночас розкритикував європейських союзників за повільну або недостатню поставку систем ППО, необхідних для захисту енергетичної інфраструктури. Минулого місяця Київ відчував дефіцит перехоплювачів Pac-3 для ЗРК Patriot, через що пускові установки залишалися порожніми, а балістичні ракети безперешкодно руйнували електростанції.

Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), заявив, що станом на кінець січня 2026 року кампанія масштабних ударів по енергетиці та спроби занурити населення в темряву і холод не змінили суспільні настрої. Опитування КМІС показало, що близько 65% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, що на 2% більше, ніж у грудні 2025 року.

"Ми не спостерігаємо зростання підтримки "миру на будь-яких умовах", особливо в Києві. Воля до продовження опору зберігається у більшості населення, і більшість підтримує удари по росії", — зазначив Грушецький.

Водночас тижні, проведені в холодних та темних кімнатах під час авіаударів, негативно впливають на психіку мирних жителів. Психолог Юлія Фалеєва розповіла, що до неї зверталася мати з трьома дітьми, яка страждала від панічних атак уночі через страх за дітей.

Попри труднощі, українці зберігають почуття гумору та знаходять креативні способи підняти собі настрій: обмінюються жартами і мемами про холод, влаштовують імпровізовані танцювальні вечірки у замерзлих дворах та гонки на автомобілях по Дніпру. Проте перспектива катастрофічного відключення електроенергії та продовження війни ще на рік залишається реальною загрозою, підкреслює Financial Times.

