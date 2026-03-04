США зняли санкції з німецької "Роснєфті"

Сполучені Штати вивели німецькі активи російської компанії "Роснєфть" з-під дії санкцій проти рф на невизначений термін.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США планує оголосити про рішення в п'ятницю, хоча терміни ще можуть змінитися. Про це агенцію проінформувало джерело, знайоме з ходом конфіденційних обговорень. Німеччина опинилася у складній ситуації, коли Берлін почав впроваджувати санкції проти рф через повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. При цьому Німеччина не конфіскувала активи "Роснєфті" остаточно, але уряд Олафа Шольца ввів "довірче управління". Держава контролює заводи, але власником залишається москва, що створило юридичний вакуум.

Коли США ввели санкції проти материнської компанії в росії, її німецька філія опинилася під ударом. Банки відмовлялися проводити платежі, а страховики розривали контракти.

Проте Берлін не наважується на повну націоналізацію підприємства, побоюючись жорсткої відповіді москву. А кремль на це неодноразово натякав: під загрозою німецький бізнес у рф.

Тому Німеччина обрала шлях "заморозки", який виявився надто дорогим без дозволу з боку США. Все впирається в систему вторинних санкцій від Сполучених Штатів. Майже всі міжнародні розрахунки за нафту проходять через американську банківську систему, і якщо Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США вносить компанію до "чорного списку", вона стає токсичною для всього світу.