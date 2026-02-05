Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal

Європа може зіткнутися з російською атакою набагато раніше, ніж очікувалося – можливо, вже протягом року, а не до 2029-го, як вважалося раніше. Військова гра, проведена експертами, показала вразливість НАТО: росія змогла захопити частину Литви силами лише 15 тисяч військових, використовуючи "гуманітарну" риторику та нерішучість союзників. Ключова проблема – психологічна: коли кремль загрожує ескалацією, саме Захід намагається деескалувати, що дає путіну стратегічну перевагу. росія, навіть не припинивши війни в Україні, може швидко перекинути до 200 тисяч досвідчених солдатів для удару по країнах Балтії, поки Європа ще не готова до оборони.

Європейські уряди готуються до війни з росією. Нещодавно оприлюднені результати військової гри свідчать, що вони до цього не готові, пише Wall Street Journal.

Як зазначає WSJ, багато європейських політичних лідерів та лідерів у сфері безпеки вважають, що російське вторгнення або відверта інвазія в країни Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу стали більш імовірними через напруженість у відносинах Європи з президентом Трампом з приводу Гренландії, України, торгівлі та інших питань.

Вони вказують на те, що росія перейшла на військову економіку, зосередивши національні ресурси на програмі переозброєння та наборі військових, що значно перевищує потреби кампанії в Україні.

Ключове питання: як скоро? Раніше в Берліні та інших столицях вважали, що росія не зможе загрожувати НАТО до 2029 року. Зараз зростає консенсус, що така криза може настати набагато раніше – до того, як Європа, яка розширює власні інвестиції в оборону, буде готова до відбиття атаки.

"За нашою оцінкою, росія зможе перемістити великі кількості військ протягом одного року, – сказав в інтерв'ю міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. – Ми бачимо, що вони вже збільшують свої стратегічні запаси і розширюють свою присутність та активи вздовж кордонів НАТО".

путін хоче відродити славу російської імперії, зробивши очевидними цілями країни, які колись були її частиною, такі як балтійські держави Литва, Латвія та Естонія. Усі вони вже два десятиліття є членами ЄС і НАТО.

"У моїй країні дуже відчувається тривога, але водночас ми готуємося до самооборони", – сказав радник з питань національної безпеки Литви Девідас Матуліоніс. Він додав, що хоча Литва розраховує на допомогу США та інших союзників по НАТО у разі вторгнення росії, не слід недооцінювати власні війська країни: "Вони, безсумнівно, будуть боротися навіть до прибуття підкріплення".

Видання наголошує, що військові планувальники НАТО також стурбовані потенційними планами росії щодо шведських, фінських і данських островів у Балтійському морі, частин Польщі та північних районів Норвегії і Фінляндії, а також кампанією ударів по європейській стратегічній інфраструктурі аж до нідерландського порту Роттердам на заході.

Навчання, що імітують вторгнення росії до Литви, організовані в грудні німецькою газетою Die Welt спільно з Німецьким центром військових ігор Університету збройних сил Німеччини імені Гельмута Шмідта, стали предметом гарячих дискусій у європейських безпекових колах ще до того, як газета опублікувала їхні результати. У навчаннях взяли участь 16 колишніх високопосадовців ФРН та НАТО, законодавців та провідних експертів з питань безпеки, які відігравали сценарій, що відбувався в жовтні 2026 року.

Під час навчань, зауважує WSJ, росія використала гуманітарну кризу в російському ексклаві Калінінграді як привід для захоплення литовського міста Маріямполе, ключового транспортного вузла у вузькій смузі між росією та білоруссю. російські заяви про те, що вторгнення є гуманітарною місією, були достатніми для того, щоб США відмовилися застосовувати статтю 5 НАТО, яка передбачає надання допомоги союзникам. Німеччина виявилася нерішучою, а Польща, хоча і мобілізувалася, не відправила війська через кордон до Литви. Німецька бригада, яка вже була розгорнута в Литві, не втрутилася, частково тому, що росія використовувала дрони для встановлення мін на дорогах, що ведуть від її бази.

"Стримування залежить не лише від можливостей, а й від того, що ворог думає про нашу волю, і у військовій грі мої "російські колеги" і я знали: Німеччина буде вагатися. І цього було достатньо, щоб перемогти", – розповів військовий аналітик з Відня Франц-Штефан Гаді, який грав роль російського начальника генерального штабу.

Як зазначає американське видання, місто Маріямполе з населенням близько 35 000 осіб є одним із найстратегічніших транспортних вузлів Європи. На південний захід пролягає супершвидкісна автомагістраль Via Baltica до Польщі, забита вантажівками з усіх куточків ЄС та України. На захід пролягає транзитна дорога між білоруссю та Калінінградом, яку Литва, згідно з договором, повинна утримувати відкритою для російського транспорту. Цього тижня вона була забита російськими вантажівками, здебільшого позбавленими маркування на контейнерах, які, безпосередньо перед кордоном, проїжджали повз вежу з українськими та литовськими прапорами і девізом "Разом до перемоги".

Балтійська вузька точка

Єдина стратегічна автомагістраль, вразлива для російського нападу, з'єднує Литву, Латвію та Естонію суходолом з рештою альянсу НАТО.

У військовій грі, за відсутності американського лідерства, росія за кілька днів змогла знищити авторитет НАТО і встановити панування над країнами Балтії, розгорнувши початкові сили у складі лише близько 15 000 військовослужбовців.

"росіяни досягли більшості своїх цілей, не переміщуючи багато своїх підрозділів", – розповів польський аналітик з питань безпеки Бартломей Кот, який грав роль прем'єр-міністра Польщі у цих навчаннях. "Це показало мені, що коли ми стикаємося з ескалаційною риторикою з боку росії, у нас закарбовано в мисленні, що саме ми повинні деескалювати", – додав він.

У реальному житті, зауважує WSJ, Литва та інші союзники мали б достатньо розвідувальних попереджень, щоб уникнути такого сценарію, зазначив начальник штабу оборони Литви контрадмірал Гєдрюс Пременецкас. На його думку, навіть без союзників власні збройні сили Литви – 17 000 у мирний час і 58 000 після негайної мобілізації – були б здатні впоратися з обмеженою загрозою для Маріямполе. росія сама мала б зважити на високі ризики, додав він: "Для росії підтримка Калінінграда була б дилемою, і якщо росія щось розпочне, НАТО має чітко заявити, що в такому разі вона втратить Калінінград".

Командувач сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг під час візиту до Литви в середу заявив, що, хоча розвідка НАТО все ще вважає, що росія не зможе вжити заходів проти членів Альянсу до 2029 року, ФРН та її союзники "готові до боротьби вже сьогодні, чого б це не коштувало". Він додав, що не спекулюватиме на темі, скільки часу залишилося в Європи.

WSJ стверджує, що дебати щодо актуальності російської загрози визначають характер європейського військового планування. Скептики вказують на повільний темп просування росії в Україні, де путін загруз у виснажливій війні, втративши понад мільйон солдатів. "путін провалив практично все, що він намірявся зробити. Він навіть не намагався вторгнутися до НАТО, тому що не досягає успіху в Україні. Тож не переоцінюйте можливості росії", – заявив у інтерв'ю президент Фінляндії Олександр Стубб.

Хоча росія щомісяця набирає близько 35 000 нових солдатів, вона щомісяця втрачає близько 30 000 на українських полях битв, що уповільнює її можливості нарощування військової сили, сказав контр-адмірал Пременецкас. "Ми дуже вдячні українцям, які щодня своєю кров'ю і втратами дають нам час краще підготуватися", – зазначив він. "Ми розумно використовуємо цей час, бо знаємо, що якщо в Україні буде укладено угоду, росія прискорить свою військову машину. Ми не можемо дозволити собі розкіш дати росії відчути, що ми слабкі", – додає він.

Навіть без угоди щодо України, на якій наполягає адміністрація Трампа, деякі європейські посадовці та аналітики з питань безпеки заявляють, що російська армія може миттєво звільнити до 200 000 бойових солдатів, просто перейшовши від наступальних операцій до утримання позицій. Це більше, ніж путін використовував для початкового повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

"путін – опортуніст, і якщо він бачить можливість, він буде нею користуватися, перевіряти реакції, а коли матиме більше можливостей, намагатиметься розширити результати", – заявив Ніко Ланге, колишній високопоставлений німецький чиновник у сфері оборони та старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки, який брав участь у вправі Die Welt. "Це може статися прямо зараз. Якщо мета полягає в тому, щоб показати, що стаття 5 НАТО не працює, щоб розколоти європейців, то для цього потрібна воля, а не надзвичайно великі військові можливості. Чому путін повинен чекати, поки європейці будуть готові?", – переконує він.

російські чиновники наполягають, що Кремль не має жодних планів щодо території членів ЄС або НАТО. Чотири роки тому росія також наполягала, що не має наміру вторгнутися в Україну.

Нова стратегія національної оборони адміністрації Трампа, оприлюднена в січні, стверджує, що росія "залишатиметься постійною, але керованою загрозою" для східних членів НАТО. Проте вона додає, що росія "не в змозі претендувати на гегемонію в Європі", оскільки європейські союзники перевершують її за чисельністю населення, економікою і, отже, потенційною військовою потужністю.

Ось чому, пише WSJ, росія не намагатиметься вести проти НАТО таку ж виснажливу війну, яку вона веде в Україні, але це не означає, що вона взагалі відмовиться від таких дій. "Тривала війна буде згубною для росії, тому що ми перевершимо її у виробництві та мобілізації", – вважає підполковник Амунд Осфлатен, який викладає сухопутну війну та доктрину в Норвезькому університеті оборони. – Отже, якщо вони збираються щось робити, то вони захочуть зробити це якомога раніше, щоб зайняти вигідні позиції, які потім можна буде легко захищати".

Саме це і сталося в сценарії Die Welt. Директор Центру Карнегі "росія-Євразія" в Берліні Олександр Габуєв, який грав роль путіна в цих навчаннях, зазначив, що димова завіса "гуманітарної" інтервенції була вирішальною для російського завоювання. "Було дуже корисно постійно наголошувати на тому, що нам потрібен гуманітарний коридор, бо злі литовці заважають нам постачати допомогу бідним і голодним жителям Калінінграда", – вжився в роль Габуєв.

Така гібридна тактика, особливо в час, коли багато хто в адміністрації Трампа відкрито підтримує позицію путіна, становить все більшу загрозу для прийняття рішень НАТО, заявляють європейські посадовці.

"Існує сіра зона, і в міру того, як росія вживає додаткових заходів, ця сіра зона стає все темнішою", – попередив міністр оборони Нідерландів Брекельманс. "Зрештою, саме постраждалий союзник НАТО та 31 інший союзник НАТО повинні вирішити, чи було порушено статтю 5. росія, звичайно, знає, що це не точна наука, і ми знаємо, що вона намагатиметься ще більше натиснути на це", – додав він.

Джерело: Wall Street Journal