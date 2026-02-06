Мерц: Європа готова до переговорів з росією

Німеччина готова до діалогу заради миру в Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 6 лютого, що Європейський Союз відкритий до діалогу з росією задля закінчення війни в Україні, проте не погодиться на будь-які окремі переговорні канали.

Про це інформує Reuters.

"Ми, звичайно, завжди готові до переговорів з росією. Зараз тут, в Абу-Дабі, проходять скоординовані переговори... Якщо ми можемо сприяти тому, щоб ці переговори стали ще кращими, ще успішнішими, то ми це зробимо. Але ми не будемо відкривати жодних паралельних каналів комунікації", — сказав Мерц журналістам в Абу-Дабі.

Нагадаємо, дипломатичний радник президента Франції Еммануеля Макрона Еммануель Бонн 3 лютого таємно відвідав столицю рф москву.

Сам Макрон, перебуваючи з візитом у Верхній Соні, заявив, що відновлення діалогу з путіним готують.