Ізраїль відстежував Хаменеї через камери Тегерана – FT

Спецслужби контролювали дорожні камери, щоб стежити за охороною аятоли перед ударом.

Ізраїль спецслужби роками контролювали майже всі дорожні камери в Тегеран, використовуючи зображення для стеження за охороною та водіями верховного лідера Ірану Алі Хаменеї перед ударом, який його вбив.

Про це йдеться в матеріалі газети Financial Times.

За даними видання, відео шифрували та передавали на сервери в Тель-Авіві й на півдні Ізраїлю.

Камери дозволяли відстежувати рутинні переміщення охорони та місця паркування особистих авто. Перед ударом ізраїльські спецслужби також вивели з ладу частину мобільних вишок, щоб телефони охорони не працювали.

Кропітка робота підрозділу 8200, агентури Моссад та військової розвідки дозволила створити детальну "розвідувальну картину" Тегерана.

За словами співрозмовників FT, рішення про ліквідацію Хаменеї було політичним, а не лише технологічним. Вибір часу та місця удару забезпечив тактичну раптовість і дозволив випустити до 30 високоточних боєприпасів.

Нагадаємо, що 1 березня верховний лідер Ірану Хаменеї загинув унаслідок авіаудару.