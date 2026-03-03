Трамп вкотре розкритикував Байдена за передачу зброї Україні

За його словами, запаси боєприпасів у США залишаються високими, але частково вичерпаними.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що запаси боєприпасів у США "добрі, але не на рівні очікувань", і звинуватив Джо Байдена у передачі великої частини озброєння Україні без заміни.

У понеділок ввечері Дональд Трамп написав про це у соцмережі Truth Social.

Він похвалив запаси боєприпасів США, додавши, що вони "практично необмежені" і дозволяють вести війни "вічно та успішно".

Водночас він додав, що запаси не відповідають його очікуванням і частково зберігаються у віддалених країнах.

Трамп також критично висловився про дії свого наступника.

"Сонний Джо Байден витратив усі ресурси США, передавши сотні мільярдів доларів і надзвичайно дороге озброєння Україні, але не подбав про його заміну", – написав глава Білого дому.

Він додав, що за його президентства військові сили були відновлені та готові до "великої перемоги".

Нагадаємо, представники Пентагону, включно з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном, раніше попереджали про потенційне навантаження на ресурси США під час великої операції в Ірані та можливий вплив на запаси зброї, що підтримує Ізраїль і Україну.

Нагадаємо, що раніше Трамп допустив можливість ще одного президентського терміну.