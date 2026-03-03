Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп вкотре розкритикував Байдена за передачу зброї Україні

03 березня 2026, 09:18
Трамп вкотре розкритикував Байдена за передачу зброї Україні
За його словами, запаси боєприпасів у США залишаються високими, але частково вичерпаними.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що запаси боєприпасів у США "добрі, але не на рівні очікувань", і звинуватив Джо Байдена у передачі великої частини озброєння Україні без заміни.

У понеділок ввечері Дональд Трамп написав про це у соцмережі Truth Social. 

Він похвалив запаси боєприпасів США, додавши, що вони "практично необмежені" і дозволяють вести війни "вічно та успішно". 

Водночас він додав, що запаси не відповідають його очікуванням і частково зберігаються у віддалених країнах.

Трамп також критично висловився про дії свого наступника. 

"Сонний Джо Байден витратив усі ресурси США, передавши сотні мільярдів доларів і надзвичайно дороге озброєння Україні, але не подбав про його заміну", – написав глава Білого дому. 

Він додав, що за його президентства військові сили були відновлені та готові до "великої перемоги".

Нагадаємо, представники Пентагону, включно з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном, раніше попереджали про потенційне навантаження на ресурси США під час великої операції в Ірані та можливий вплив на запаси зброї, що підтримує Ізраїль і Україну.

Нагадаємо, що раніше Трамп допустив можливість ще одного президентського терміну.

 

Дональд ТрампДжо Байденкритика

Останні матеріали

Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється