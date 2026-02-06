Чехія ремонтує винищувачі L-159 до 2029 року на тлі заяв про допомогу Україні

Вісім літаків L-159 Повітряних сил Чехії пройдуть плановий ремонт до 2029 року.

Чеська компанія Aero Vodochody розпочала ремонтні роботи восьми літаків L-159, що перебувають на озброєнні Повітряних сил Армії Чеської Республіки. Проєкт триватиме щонайменше до 2029 року та, за оцінками, дозволить продовжити ресурс кожного літака приблизно на 2000 льотних годин.

Про це повідомляє Armádní noviny.

Як зазначається, йдеться не про модернізацію, а про стандартні ремонтні процедури, передбачені виробником. Після завершення робіт літаки пройдуть комплекс наземних і льотних випробувань, отримають нове камуфляжне забарвлення та будуть повернуті до складу Повітряних сил Чехії для виконання навчально-тренувальних і допоміжних завдань.

Рішення про ремонт було ухвалене на тлі дискусій щодо можливої передачі цих літаків Україні. Зокрема, під час візиту до Києва президент Чехії Петр Павел заявив, що країна найближчим часом може передати Україні бойові літаки, здатні збивати російські безпілотники.

Втім, згодом ці слова зазнали критики з боку міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки.

Крім того, стало відомо, що міністр оборони Чехії Яромир Зуна скасував службову поїздку начальника Генерального штабу Карела Ржегки до США після його публічної заяви на підтримку передачі Україні чотирьох літаків L-159.