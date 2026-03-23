Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Чехії перевіряють російський слід у підпалі заводу дронів для України

23 березня 2026, 16:59
У Чехії перевіряють російський слід у підпалі заводу дронів для України
Фото: ukrinform.ua
У поліції заявили, що розглядають різні мотиви, але відмовилися коментувати можливий зв'язок з росією.

У Чехії поліція та оборонна компанія LPP, яка випускає дрони для України, розслідують пожежу на заводі в місті Пардубіце на предмет можливого російського сліду, заявили в компанії.

Як пише Reuters, чеська поліція розглядає інцидент як спланований після того, як чеські ЗМІ отримали електронні листи від групи, яка взяла на себе відповідальність за пожежу.

"Хоча відповідальність за напад взяла на себе антиізраїльська група, ми разом із поліцією також розглядаємо інші можливі мотиви, включаючи потенційний зв'язок із росією", – йдеться в заяві LPP.

Чеська щоденна газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що фактичною метою нападу, замаскованого під антиізраїльську акцію, мало стати виробництво безпілотників для України.

У поліції заявили, що розглядають різні мотиви, але відмовилися коментувати можливий зв'язок з росією.

У компанії повідомили, що пожежа, яка сталася 20 березня, хоча й пошкодила виробничі приміщення та складські запаси продукції, не завадила запланованій поставці 40 ударних безпілотників до України.

пожежаЧехіяросія загроза

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється