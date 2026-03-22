У Чехії підпалили завод що виробляє оптику для українських військових

22 березня 2026, 20:59
Фото: ukrinform.ua
Поліція та правоохоронці з інших служб розслідують пожежу за підозрою у теракті.

Уранці 20 березня у чеському місті Пардубиці спалахнула пожежа на підприємстві оборонної компанії LPP Holding. Згорів склад, а вогонь також охопив сусідню адміністративну будівлю.

Про це пишуть місцеві медіа České noviny та Aktuálně.cz.

Поліція та правоохоронці з інших служб розслідують пожежу за підозрою у теракті. Вони працюють з чотирма версіями, усі вони повʼязані з навмисним підпалом. За словами пожежників, згорілий зал був порожній.

Речниця холдингу Мартіна Тауберова заявила, що на атакованих обʼєктах були адміністративні приміщення та компоненти для оптоелектронних приладів. За її словами, інцидент суттєво не вплинув на виробництво і воно продовжується.

Відповідальність за підпал взяло угруповання The Earthquake Faction. Свою мотивацію вони пояснили тим, що підпалений обʼєкт — проєкт LPP Holding та ізраїльської Elbit Systems (це найбільший приватний оборонний концерн Ізраїлю).

Проте представниця LPP Holding заявила, що хоча компанія кілька років тому оголосила, що планує розробляти й виробляти дрони у Пардубицях разом з ізраїльтянами, ця співпраця так і не почалася — жодного виробництва чи проєктів, повʼязаних з Elbit Systems, у Пардубицях не здійснюють.

Натомість керівник української компанії Archer Олександр Яременко написав у фейсбуку, що підпалене підприємство — це Archer-LPP, спільне українсько-чеське виробництво. Воно займається виробництвом високотехнологічної оптики, зокрема тепловізорів та приладів нічного бачення, і постачає її українським військам. За словами Яременка, попри пожежу продукцію компанії відвантажать вчасно.

