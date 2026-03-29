Підпал заводу дронів у Чехії: затримано уже четверо підозрюваних

29 березня 2026, 10:46
Підпал заводу дронів у Чехії: затримано уже четверо підозрюваних
Поліція повідомляє про нове затримання у справі, яку розслідують як теракт.

Чеська поліція затримала четвертого підозрюваного у справі про підпал підприємства LPP Holding, яке виготовляє дрони, зокрема для України.

Про це правоохоронці повідомили в соцмережі X (Twitter).

Затриманий є громадянином Чехії. Суд уже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Водночас поліція продовжує пошуки можливих спільників.

Раніше, 24 березня, суд у Пардубіце заарештував двох підозрюваних: чоловіка та жінку. Ще одного фігуранта справи затримали у Словаччина, і Чехія готує запит на його екстрадицію. Усіх підозрюваних звинувачують у тероризмі та участі в терористичній групі.

Пожежа на підприємстві сталася 20 березня. Тоді відповідальність за підпал взяло на себе угруповання Earthquake Faction, яке заявило про протест проти нібито співпраці компанії з Ізраїлем і висунуло ультиматум.

У LPP Holding заперечують будь-яку співпрацю з ізраїльськими виробниками. Водночас відомо, що на підприємстві виготовляли безпілотники для України.

За даними чеського видання Mladá fronta DNES, справжньою ціллю атаки могло бути саме виробництво дронів для України, тоді як "антиізраїльська" версія могла використовуватися як прикриття. Чеська влада також перевіряє можливий російський слід у цій справі.

Нагадаємо, що у Чехії перевіряють російський слід у підпалі заводу дронів для України.

 

