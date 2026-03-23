У Чехії зібрали €1 млн на 25 ударних дронів для України

Волонтерська ініціатива закрила збір, до якого долучилися тисячі донорів.

Чеська волонтерська ініціатива "Подарунок для путіна" завершила масштабний збір коштів на безпілотники для України, акумулювавши понад 25 млн чеських крон, що дорівнює більше €1 млн.

Про це повідомили організатори у соцмережі X (Twitter).

Вони зазхначили, що до кампанії долучилися 6587 донорів. Зібрані кошти підуть на закупівлю 25 ударних дронів MTS 40 "Дика свиня" для українських військових.

За словами лідера ініціативи Мартін Ондрачек, збір уже офіційно закрито.

"Ми щойно завершили кампанію. Дякуємо всім за підтримку", - додав він.

Ці безпілотники оснащені оптичною системою навігації, що дозволяє працювати без GPS чи зовнішнього керування.

Вони можуть долати до 600 км, розвивати швидкість до 160 км/год і зазвичай несуть бойову частину вагою до 12 кг. У комплект також входять пускові установки та боєприпаси.

Водночас ініціатива вже оголосила новий збір: волонтери планують залучити ще 15 млн крон на виробництво 500 оптоволоконних дронів «"Dan Žižka" чеського виробництва.

Проєкт "Подарунок для путіна" відомий регулярними кампаніями підтримки України, зокрема збором коштів на озброєння та військову техніку.

На початку року ми також писали, що чеські волонтери лише за кілька днів зібрали понад $3,8 млн для української енергетики.