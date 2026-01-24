Чеські волонтери лише за кілька днів зібрали понад $3,8 млн для української енергетики

Чеська організація Dárek pro putina ("Подарунок для путіна") протягом кількох днів зібрала понад 3,8 мільйона доларів на енергетичну допомогу для України.

"Ініціатива Dárek pro putina лише за кілька днів зібрала понад 3,8 мільйона доларів США на енергетичну допомогу Україні. Це — неймовірно!" — наголосив Сибіга.

На сайті організації "Подарунок для путіна" йдеться, що збір "SOS Київ" організували у відповідь на прохання Андрія Сибіги допомогти Україні на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці.

Гроші збирають на невеликі портативні генератори, зарядні станції та акумулятори для лікарень, шкіл та житлових будинків, які залишилися без світла через російську агресію. Окрім цього, повідомив український міністр, наступного тижня до Харкова надійде 49 генераторів різної потужності, зібраних за підтримки чеської громадської організації Post Bellum.

Також завдяки допомозі від Середньочеського краю Чехії 25 січня Київщина отримає 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для "Пунктів незламності". Частину фінансування також спрямують на посилення кібербезпеки поліції Києва.

"Це приклад справжньої солідарності. Чехія демонструє, що підтримка України — це не лише слова, а конкретні дії, які рятують життя й зміцнюють нашу стійкість", — наголосив міністр.