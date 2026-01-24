Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Чеські волонтери лише за кілька днів зібрали понад $3,8 млн для української енергетики

24 січня 2026, 20:55
Чеські волонтери лише за кілька днів зібрали понад $3,8 млн для української енергетики
Гроші збирають на невеликі портативні генератори, зарядні станції та акумулятори для лікарень, шкіл та житлових будинків, які залишилися без світла через російську агресію.
Чеська організація Dárek pro putina ("Подарунок для путіна") протягом кількох днів зібрала понад 3,8 мільйона доларів на енергетичну допомогу для України.
 
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
 
"Ініціатива Dárek pro putina лише за кілька днів зібрала понад 3,8 мільйона доларів США на енергетичну допомогу Україні. Це — неймовірно!" — наголосив Сибіга.
 
На сайті організації "Подарунок для путіна" йдеться, що збір "SOS Київ" організували у відповідь на прохання Андрія Сибіги допомогти Україні на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці.
 
Гроші збирають на невеликі портативні генератори, зарядні станції та акумулятори для лікарень, шкіл та житлових будинків, які залишилися без світла через російську агресію. Окрім цього, повідомив український міністр, наступного тижня до Харкова надійде 49 генераторів різної потужності, зібраних за підтримки чеської громадської організації Post Bellum.
 
Також завдяки допомозі від Середньочеського краю Чехії 25 січня Київщина отримає 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для "Пунктів незламності". Частину фінансування також спрямують на посилення кібербезпеки поліції Києва.
 
"Це приклад справжньої солідарності. Чехія демонструє, що підтримка України — це не лише слова, а конкретні дії, які рятують життя й зміцнюють нашу стійкість", — наголосив міністр.

 

Чехіяенергетикавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється