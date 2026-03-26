У Чехії презентували український борщ як спадщину ЮНЕСКО

26 березня 2026, 16:53
Фото: Velvyslanectví Ukrajiny v České republice
Страву представили як важливий елемент національної ідентичності України. У 2022 році український борщ було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
У Празі відбувся культурно-гастрономічний захід, під час якого було представлено український борщ як елемент нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
 
Про це повідомило Посольство України в Чеській Республіці. 
 
Презентацію українського борщу провів відомий шеф-кухар, ресторатор та популяризатор української кухні Євген Клопотенко, який представив страву як важливий елемент національної ідентичності України.  У своїй розповіді він наголосив, що борщ — це не лише страва, а символ єдності, традицій та незламності українського народу.
 
“У 2022 році український борщ було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це рішення мало особливе значення, адже було ухвалене під час повномасштабного вторгнення росії — війни, спрямованої на знищення української нації та нашої культури”, — сказав під час заходу посол Василь Зварич. 
 
Він зазначив, рішення ЮНЕСКО щодо борщу — це не лише визнання унікального рецепта. Це визнання живої традиції, що передається від бабусі до онуки, від родини до родини — і зберігається навіть у найскладніші часи.  Захід об’єднав широке коло міжнародних гостей — послів та дипломатів із Данії, Фінляндії, Великої Британії, Бельгії, Аргентини, Франції, Мексики, Іспанії, Чилі, Португалії, Словенії, Литви, Латвії, Колумбії, Словаччини, Перу, Естонії, Нідерландів, Бразилії, Німеччини, Польщі, а також представників Канцелярії Президента Чеської Республіки та чеських партнерських підприємств і організацій.
 
Посольство зазначило, що такі заходи є важливою складовою популяризації української культури у світі та зміцнення міжнародної підтримки України.

 

Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
