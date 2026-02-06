кремль прогнозує не менше півтора місяця на мирну угоду з Україною

За словами джерела у рф, Київ наполягає на гарантіях безпеки для Одеси, включно з відсутністю спроб захоплення міста.

Робота над мирною угодою для завершення війни в Україні може зайняти не менше півтора місяця навіть за сприятливого перебігу переговорів.

Про це повідомляють рос ЗМІ із посиланням на обізнане джерело з російської сторони.

"Йде дуже багатопланова та поетапна робота. За місяць укластися навряд чи вдасться. Лише за нормального настрою всіх сторін і готовності одразу усунути кардинальні розбіжності це не менше півтора місяця. А в інших випадках часу піде значно більше", - зазначило джерело.

За його словами, українська сторона наполягає на гарантіях безпеки для Одеси, зокрема на тому, що росія не буде намагатися захопити місто.

"Для Києва це критично важливий аспект", - підкреслило джерело.

Нагадаємо, що 4 лютого другий раунд переговорів в ОАЕ щодо миру в Україні завершився.