Другий раунд переговорів в ОАЕ щодо миру в Україні завершився

4 лютого в Абу-Дабі (Обєднані Арабські Емірати) розпочався другий раунд тристоронніх переговорів щодо миру в Україні.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ ОАЕ, опублікувавши перші фото із зустрічі.

У відомстві вважають, що проведення переговорів на території країни свідчить про її збалансовані відносини з усіма сторонами та високий рівень довіри з боку міжнародної спільноти до ролі Еміратів як посередника. У МЗС також наголосили на важливості створення сприятливих умов для конструктивного діалогу.

За інформацією МЗС ОАЕ, початок другого раунду переговорів підтверджує готовність сторін і надалі дотримуватися дипломатичного шляху врегулювання війни. В Абу-ДАбі очікують, що нинішня зустріч спиратиметься на результати попереднього раунду й сприятиме поглибленню взаєморозуміння між учасниками.

Оновлено о 17:00 Перший день переговорів між рф та Україною в Абу-Дабі за посередництва США завершився, - повідомив кореспондент Axios Барак Равід. Другий раунд розпочнеться вже завтра.