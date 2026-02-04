Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Другий раунд переговорів в ОАЕ щодо миру в Україні завершився

04 лютого 2026, 17:03
Фото: MoFA وزارة الخارجية / X
Другий раунд розпочнеться вже завтра.
4 лютого в Абу-Дабі (Обєднані Арабські Емірати) розпочався другий раунд тристоронніх переговорів щодо миру в Україні.
 
Про це повідомило Міністерство закордонних справ ОАЕ, опублікувавши перші фото із зустрічі.
 
У відомстві вважають, що проведення переговорів на території країни свідчить про її збалансовані відносини з усіма сторонами та високий рівень довіри з боку міжнародної спільноти до ролі Еміратів як посередника. У МЗС також наголосили на важливості створення сприятливих умов для конструктивного діалогу.
 
За інформацією МЗС ОАЕ, початок другого раунду переговорів підтверджує готовність сторін і надалі дотримуватися дипломатичного шляху врегулювання війни. В Абу-ДАбі очікують, що нинішня зустріч спиратиметься на результати попереднього раунду й сприятиме поглибленню взаєморозуміння між учасниками.
 
Оновлено о 17:00 Перший день переговорів між рф та Україною в Абу-Дабі за посередництва США завершився, - повідомив кореспондент Axios Барак Равід. Другий раунд розпочнеться вже завтра.
МЗС війна в Україні переговори з рф росія окупанти

