МАГАТЕ зафіксувало пів сотні дронів біля українських АЕС

Агентство закликає до стриманості та наголосив на необхідності термінових ремонтних робіт для стабілізації електропостачання.

На майданчиках Чорнобильської та Рівненської атомних електростанцій минулого тижня зафіксовано десятки дронів у зонах спостереження, що створює пряму загрозу ядерній безпеці.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Раніше минулого тижня на Чорнобильській АЕС виявили 44 дрони. На Рівненській АЕС два дрони були зафіксовані у вівторок, а ще шість протягом тижня", - йдеться в заяві Гроссі.

Він підкреслив, що українська електромережа минулими вихідними знову зазнала атак, що призвело до значних наслідків для кількох регіонів та роботи атомних станцій.

Через пошкодження ліній електропередач, що з’єднують Україну з сусідніми країнами, сталося каскадне відключення ліній всередині країни: один блок АЕС від’єднався від мережі через коливання напруги і автоматично зупинився, інші блоки були змушені знизити потужність.

На Чорнобильській АЕС відбулася повна втрата зовнішнього електропостачання, і протягом приблизно години станція працювала на аварійних дизель-генераторах.

Гроссі наголосив, що для підвищення надійності електропостачання та стійкості українських АЕС необхідні масштабні ремонтні роботи.

"Ще раз закликаю до максимальної військової стриманості та повного дотримання Семи незамінних принципів, аби ці ремонти могли бути проведені", - заявив він.

Крім того, три команди МАГАТЕ відвідують 10 ключових підстанцій, критичних для ядерної безпеки України.

Двотижнева місія оцінює пошкодження мережі, аналізує ремонтні роботи та визначає кроки для посилення стійкості зовнішнього електропостачання АЕС. Одна команда відвідала Київ для обговорення подальшої підтримки в умовах погіршення стану мережі.