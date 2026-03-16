Український дрон F10 увійшов до фіналістів конкурсу Пентагону

16 березня 2026, 15:23
Український дрон F10 увійшов до фіналістів конкурсу Пентагону
Основна їхня перевага — локалізація виробництва, над якою F-Drones працювали протягом останніх двох років.

Кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що допомога від України в протидії "шахедам" американцям не потрібна, адже у них нібито найкращі БпЛА у світі. Але реальність інша. Українська компанія-виробник FPV-дронів F10 стала другим фіналістом конкурсу Drone Dominance, яке організувало Міноборони США, і тепер F-Drones повинна отримати контракт з відомством на придбавання партії таких безпілотників.

За даними ЗМІ, український БпЛА зайняв шосте місце. Він отримав 72,9 бала зі 100 можливих і, відповідно, контракт на постачання своєї продукції Штатам.

Головна перевага F10 — високий рівень локалізації компонентів. Компанія F-Drones багато комплектуючих для БпЛА виготовляє самостійно, а ті, які наразі не може, замовляє у європейських постачальників. 

"У 2024-му компанія локалізувала виробництво карбонових рам і антен, а до 2025-го розширила лінійку і почала випускати польотні контролери, регулятори швидкості, радіомодеми та системи відеопередачі", — розповідає ЗМІ, як відбулася локалізація. 

А першим фіналістом конкурсу Drone Dominance став дрон на оптоволокні Shrike 10 Fibe — також українська розробка, яка належить компанії SkyFall. Про це стало відомо ще минулого тижня. За даними Defender Media, цей БпЛА отримав 99,3 бала зі 100. 

Але SkyFall брала участь у конкурсі разом з компанією-партнером Skycutter з Великої Британії. Згодом на сайті, де оголосили переможців, вказали саме британського виробника.

Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 березня 2026, 07:14
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
