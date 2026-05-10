Естонія закликала Україну посилити контроль над дронами

Україна розглядає можливість направлення експертів до Балтійського регіону.

Естонія очікує від України посилення контролю над дронами після кількох інцидентів із порушенням повітряного простору країн Балтії.

У Таллінні заявляють, що підтримують право України завдавати ударів по російських цілях, однак наголошують на необхідності мінімізувати ризики для території держав НАТО, пише естонський мовник ERR.

За даними естонської влади, за останні місяці кілька дронів, ймовірно запущених під час атак на російські об’єкти в районі Балтійського моря, опинялися на території Естонії, Латвії та Фінляндії.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна розраховує на покращення контролю з боку України.

"Найпростіший спосіб для українців утримувати свої дрони подалі від нашої території – це краще контролювати їхню діяльність", – сказав він.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що Естонія підтримує право України на самооборону, однак стурбована ризиком серйозних інцидентів. Також він зазначив, що існує загроза перехоплення або відхилення дронів у бік країн НАТО.

Україна, за словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, розглядає можливість направлення експертів до регіону для посилення безпеки повітряного простору та запобігання подібним випадкам.

Також сторони обговорюють технічні заходи, зокрема зміни маршрутів польотів БпЛА та системи автоматичного самознищення у разі відхилення від курсу.

