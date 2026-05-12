Пентагон оприлюднив вартість війни між США та Іраном
12 травня 2026, 19:34
За словами конгресменки, витрати на конфлікт продовжують зростати, тоді як кінцева мета США залишається незрозумілою.
Військова операція США проти Ірану вже коштувала американському бюджету 29 млрд доларів.
Про це заявив на слуханнях у Конгресі заступник міністра оборони та фінансовий директор Пентагону Джулс Херст, пише Bloomberg.
За його словами, близько $24 млрд з цієї суми було витрачено безпосередньо на озброєння та забезпечення бойових дій – включаючи боєприпаси, ракети, зброю та іншу військову техніку.
"Команда Об'єднаного комітету начальників штабів і фінансове управління постійно переглядають цю оцінку", – зазначив Херст.
Він уточнив, що в оновлені витрати також увійшли ремонт і заміна техніки, а також оперативні витрати, пов'язані з веденням кампанії.
Слухання в Конгресі відбулися за участю міністра оборони США Піта Гегсета, голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна та інших представників Пентагону.