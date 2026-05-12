Пентагон оприлюднив вартість війни між США та Іраном

Військова операція США проти Ірану вже коштувала американському бюджету 29 млрд доларів.

За його словами, близько $24 млрд з цієї суми було витрачено безпосередньо на озброєння та забезпечення бойових дій – включаючи боєприпаси, ракети, зброю та іншу військову техніку.

"Команда Об'єднаного комітету начальників штабів і фінансове управління постійно переглядають цю оцінку", – зазначив Херст.

Він уточнив, що в оновлені витрати також увійшли ремонт і заміна техніки, а також оперативні витрати, пов'язані з веденням кампанії.

Слухання в Конгресі відбулися за участю міністра оборони США Піта Гегсета, голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна та інших представників Пентагону.