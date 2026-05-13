Що змінилось у MacBook Air за останні роки — і чому це важливо

MacBook Air з’явився у 2008 році як тонкий і легкий ноутбук для мобільних задач. З того часу він залишається символом компактності та автономності в лінійці Apple. Модель поступово розвивалася: були невеликі оновлення й серйозні зміни. Важливими стали 2013-2015 роки — з надійною Intel-платформою і хорошою автономністю. У 2020-х відбувся перехід на Apple Silicon. Саме він сформував сучасний вигляд і можливості Ейр.

Дисплей Retina

У 2018 році МакБук Ейр вперше отримав Retina-дисплей. Це стало найпомітнішим оновленням за всю історію моделі. Новий екран з IPS-матрицею дав чіткіше зображення, кращі кольори та ширші кути огляду. Працювати з текстом і графікою стало значно комфортніше. До цього використовувався екран з нижчою щільністю пікселів, через що деталізація була гіршою. Перехід на Retina фактично прибрав ці обмеження і наблизив Mac Air до рівня професійних пристроїв.

Apple M та нова архітектури

У 2020 році стався переломний момент — вийшов MacBook Ейр на чипі Apple M1. Це перший власний процесор Apple, де всі ключові компоненти об’єднані в одному чипі. Зміни були відчутними одразу і дали такі результати:

Вища продуктивність при меншому енергоспоживанні, Ефективніше охолодження без перегріву, Стабільніша робота в повсякденних задачах.

Просторовий звук та мультимедіа

Разом із новим "залізом" MacBook Ейр отримав сильний апгрейд мультимедіа. З’явилась підтримка просторового звуку Spatial Audio, інтегрована в екосистему Епл. Вона працює через вбудовані динаміки й з AirPods із відстеженням руху голови. Звук став об’ємнішим і глибшим, що покращує сприйняття відео та музики.

У 2022 році з виходом MacBook Air на чипі M2 оновили камеру. Замість 720p встановили модуль 1080p. Якість відео стала кращою. Пізніше додали функцію Desk View. Вона дозволяє показувати не лише обличчя, а й поверхню столу, що зручно для навчання та роботи.

Оперативна пам’ять і постійний накопичувач

Разом із розвитком процесорів зросли й можливості пам’яті. У модернізованих МакБуків Ейр має такий вигляд:

оперативна пам’ять — до 32 ГБ Unified Memory (залежно від моделі);

SSD — до 4 ТБ.

Unified Memory працює разом із процесором і графікою як єдина система. Тому дані обробляються швидше. Це особливо помітно при роботі з кількома програмами, великими файлами або графікою.

SSD у MacBook Air — швидкий і безшумний. Він забезпечує скоріше відкриття програм, миттєве завантаження системи та комфортну роботу навіть з об’ємними проєктами. Але накопичувач не розширюється, тому місткість краще вибирати із запасом.

Завдяки таким характеристикам гаджет вже не обмежується простими задачами. Він працює з монтажем, обробкою фото, багатозадачністю і навчальними або робочими проєктами. У результаті лінійка Ейр змінила своє позиціювання. Вона зберегла легкість і компактність. Але за зручністю, дизайном і продуктивністю вже наблизилася до флагманського класу.