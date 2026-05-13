Китай починає будувати величезних людиноподібних роботів

13 травня 2026, 13:53
Фото: Unitree
Ними можна керувати зсередини.
Китайська компанія Unitree Robotics представила пілотованого робота, здатного переходити між двоногим режимом ходьби та пересуванням на чотирьох "лапах".
 
Про це повідомляє South China Morning Post. 
 
Робот важить 500 кг разом із пілотом на борту, його стартова ціна становить 3,9 млн юанів (близько 574 тисячі доларів). Додаткових технічних характеристик розробники поки не розкрили.
 
Демонстраційне відео показує, як GD01 із пілотом ходить як гуманоїдний робот і рукою пробиває цегляну стіну. Після цього машина змінює конфігурацію та переходить у режим пересування на чотирьох "лапах". Unitree Robotics також оприлюднила попередження з безпеки, закликавши користувачів не намагатися виконувати екстремальні трюки. У компанії зазначили, що гуманоїдна робототехніка все ще перебуває на ранньому експериментальному етапі та має функціональні обмеження для приватних користувачів. 
 
Демонстрація новинки викликала активне обговорення у китайській мережі Weibo. Користувачі зазначили, що техніка, яку ще нещодавно можна було побачити лише у науково-фантастичних фільмах, стає реальністю. 
 
Водночас вони звернули увагу на високу вартість GD01, яка робить його недоступним для звичайних мешканців Китаю. Передбачається, що кінцева серійна версія може отримати іншу ціну, яка буде залежати від характеристик.
 
