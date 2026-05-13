Сибіга озвучив, скільки коштує Україні один день війни

2026 рік може стати вирішальним для досягнення миру в Україні, заявив очільник українського МЗС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що один день повномасштабної війни коштує Україні приблизно $450 млн.

Про це очільник МЗС сказав під час міжнародної безпекової конференції PISM Strategic Ark Conference.

Також Сибіга наголосив, що, крім фінансових витрат, Україна платить "кров'ю своїх солдатів", і це надто висока ціна. Міністр зазначив, що 2026 рік може стати вирішальним для досягнення миру в Україні, однак без участі США це буде неможливо.