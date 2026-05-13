Сибіга озвучив, скільки коштує Україні один день війни

13 травня 2026, 14:07
Сибіга озвучив, скільки коштує Україні один день війни
2026 рік може стати вирішальним для досягнення миру в Україні, заявив очільник українського МЗС.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що один день повномасштабної війни коштує Україні приблизно $450 млн.
 
Про це очільник МЗС сказав під час міжнародної безпекової конференції PISM Strategic Ark Conference.
 
Також Сибіга наголосив, що, крім фінансових витрат, Україна платить "кров'ю своїх солдатів", і це надто висока ціна. Міністр зазначив, що 2026 рік може стати вирішальним для досягнення миру в Україні, однак без участі США це буде неможливо.
 
За словами міністра, Україні потрібна не лише присутність американської сторони в мирному процесі, а й посилення тиску Вашингтона на росію.
 
"Я не вірю, або це нереалістично досягти справжнього процесу завершення наших мирних зусиль без американської сторони. Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але паралельно потрібен їхній вплив і тиск на росію", – підкреслив глава МЗС.

 

Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
