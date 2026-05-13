Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські пілоти дронів "знищили" війська Швеції під час навчань НАТО – AP

13 травня 2026, 13:35
Українські пілоти дронів
фото: AP
За сценарієм навчань, Швеція нібито перебувала під загрозою нападу неназваної країни, яка нарощувала військову присутність уздовж східного кордону НАТО.
Операторів безпілотників з України запросили взяти участь у військових навчаннях НАТО Aurora 26 у Швеції. Там вони "знищили" шведські війська.
 
Про це пише Associated Press.
 
За сценарієм навчань, Швеція нібито перебувала під загрозою нападу неназваної країни, яка нарощувала військову присутність уздовж східного кордону НАТО. У центрі навчань – шведський острів Готланд, на якому буцімто відключили електроенергію та є нестача продовольства через саботажі.
 
Контрадмірал і керівник навчань Йонас Вікстрьом сказав, що "теоретично, це може статися завтра". Група українських пілотів, яких запросили взяти участь у навчаннях, відігравали роль країни-агресора. 24-річний український військовий пілот безпілотника розповів AP, що вони фактично "знищили" шведські війська під час тренувань
 
"Вони тричі припиняли навчання, щоб зрозуміти, як робити краще, але якби це було реальне життя, вони вже були б мертві", – каже військовий, на позивний Тарік.
 
Інший український оператор БпЛА, Карат, сказав, що шведські військові мають потенціал, але їм потрібно вдосконалити свої дрони й тактику, а командирам – глибше зрозуміти особливості "війни дронів".
 
Головнокомандувач Збройних сил Швеції Міхаель Классон після закінчення навчань заявив, що всі "західні сили" повинні навчатися керування безпілотниками, і найшвидший спосіб це зробити – прислухатися до українців.

 

Швеціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Політика
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 13 травня 2026, 09:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється