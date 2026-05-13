Українські пілоти дронів "знищили" війська Швеції під час навчань НАТО – AP

Операторів безпілотників з України запросили взяти участь у військових навчаннях НАТО Aurora 26 у Швеції. Там вони "знищили" шведські війська.

Про це пише Associated Press.

За сценарієм навчань, Швеція нібито перебувала під загрозою нападу неназваної країни, яка нарощувала військову присутність уздовж східного кордону НАТО. У центрі навчань – шведський острів Готланд, на якому буцімто відключили електроенергію та є нестача продовольства через саботажі.

Контрадмірал і керівник навчань Йонас Вікстрьом сказав, що "теоретично, це може статися завтра". Група українських пілотів, яких запросили взяти участь у навчаннях, відігравали роль країни-агресора. 24-річний український військовий пілот безпілотника розповів AP, що вони фактично "знищили" шведські війська під час тренувань