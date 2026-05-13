Українські пілоти дронів "знищили" війська Швеції під час навчань НАТО – AP
13 травня 2026, 13:35
фото: AP
Операторів безпілотників з України запросили взяти участь у військових навчаннях НАТО Aurora 26 у Швеції. Там вони "знищили" шведські війська.
Про це пише Associated Press.
За сценарієм навчань, Швеція нібито перебувала під загрозою нападу неназваної країни, яка нарощувала військову присутність уздовж східного кордону НАТО. У центрі навчань – шведський острів Готланд, на якому буцімто відключили електроенергію та є нестача продовольства через саботажі.
Контрадмірал і керівник навчань Йонас Вікстрьом сказав, що "теоретично, це може статися завтра". Група українських пілотів, яких запросили взяти участь у навчаннях, відігравали роль країни-агресора. 24-річний український військовий пілот безпілотника розповів AP, що вони фактично "знищили" шведські війська під час тренувань
"Вони тричі припиняли навчання, щоб зрозуміти, як робити краще, але якби це було реальне життя, вони вже були б мертві", – каже військовий, на позивний Тарік.
Інший український оператор БпЛА, Карат, сказав, що шведські військові мають потенціал, але їм потрібно вдосконалити свої дрони й тактику, а командирам – глибше зрозуміти особливості "війни дронів".
Головнокомандувач Збройних сил Швеції Міхаель Классон після закінчення навчань заявив, що всі "західні сили" повинні навчатися керування безпілотниками, і найшвидший спосіб це зробити – прислухатися до українців.