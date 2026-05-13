Японія вперше за 80 років відправить танки на експорт

Востаннє Японія експортувала танки за часів Другої світової війни.

Останнім часом у Японії послабляють власні заборони на експорт озброєння, й укладають нові контракти. Вперше за понад 80 років японські танки можуть піти на експорт.

Про це пише Defense Express.

Першою країною, яка може отримати японську важку техніку, можуть стати Філіпіни. Тут наразі розглядають можливість замовлення основних бойових танків Type 10, а також колісних танків Type 16. У разі якщо замовлення таки буде укладене, це стане першим випадком експорту танків Японією з часів Другої світової війни.

При цьому важливим параметром для Філіппін у важкій бронетехніці є її маса, оскільки в країні велика кількість мостів, що можуть не витримати вагу повноцінних основних бойових танків. Японський Type 10, попри непогане бронювання, яке представлено модульною керамічною бронею, а також наявність 120-мм гармати Rheinmetal L/44 з автоматом заряджання, має масу у готовому до бою стані всього 44-48 тонн.