Японія вперше за 80 років відправить танки на експорт

13 травня 2026, 14:55
Фото: Shutterstock.com
Востаннє Японія експортувала танки за часів Другої світової війни.
Останнім часом у Японії послабляють власні заборони на експорт озброєння, й укладають нові контракти. Вперше за понад 80 років японські танки можуть піти на експорт.
 
Про це пише Defense Express.
 
Першою країною, яка може отримати японську важку техніку, можуть стати Філіпіни. Тут наразі розглядають можливість замовлення основних бойових танків Type 10, а також колісних танків Type 16. У разі якщо замовлення таки буде укладене, це стане першим випадком експорту танків Японією з часів Другої світової війни.
 
При цьому важливим параметром для Філіппін у важкій бронетехніці є її маса, оскільки в країні велика кількість мостів, що можуть не витримати вагу повноцінних основних бойових танків. Японський Type 10, попри непогане бронювання, яке представлено модульною керамічною бронею, а також наявність 120-мм гармати Rheinmetal L/44 з автоматом заряджання, має масу у готовому до бою стані всього 44-48 тонн.
 
Крім того дизельний двигун на 1200 кінських сил дає танку швидкість до 70 км/год як вперед, так і назад. Він також оснащений гідропневматичною підвіскою, та має запас ходу до 500 км.
 
Філіппіни також розглядають і Type 16, легкий колісний танк із масою всього 26 тонн, швидкістю до 100 км/год та 105-мм гарматою. Він дозволить армії швидко реагувати на загрози, та оперативно розгортати танковий калібр на узбережжі для його захисту та відбиття можливих спроб висадок.

 

