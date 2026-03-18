Снаряд влучив в іранську атомну станцію, де працюють фахівці з росії

Іран повідомив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що ввечері 17 березня снаряд влучив на територію Бушерської атомної електростанції.

Про це агентство заявило у соцмережах.

За наявною інформацією, удар припав на ділянку поблизу будівлі метеорологічної служби. Наразі повідомлень про пошкодження самої станції або постраждалих серед персоналу немає.

Бушерську АЕС було збудовано за участі російської держкорпорації "Росатом", і на об’єкті працюють російські спеціалісти. У компанії зазначили, що це перший випадок влучання по території станції від початку війни на Близькому Сході.

Після ескалації конфлікту росія скоротила присутність своїх працівників на об’єкті: близько 250 співробітників і членів їхніх родин евакуювали. Наразі на станції залишаються приблизно 480 росіян, зокрема ті, хто задіяний у будівництві другого і третього енергоблоків.

Інцидент стався на тлі масштабного загострення в регіоні. З кінця лютого США та Ізраїль завдають ударів по Ірану, у відповідь Тегеран атакує американські бази в країнах Перської затоки та територію Ізраїлю.

Ескалація вже вплинула на глобальні ринки: майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку — ключовий маршрут для світового експорту нафти. Це призвело до різкого зростання цін на енергоносії та сировинні ресурси.

МАГАТЕ продовжує стежити за ситуацією, наголошуючи на важливості недопущення пошкодження ядерної інфраструктури, що може мати серйозні наслідки для регіону та світу.