Снаряд влучив в іранську атомну станцію, де працюють фахівці з росії

18 березня 2026, 13:10
Снаряд влучив в іранську атомну станцію, де працюють фахівці з росії
Бушерську АЕС було збудовано за участі російської держкорпорації "Росатом".

Іран повідомив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що ввечері 17 березня снаряд влучив на територію Бушерської атомної електростанції.

Про це агентство заявило у соцмережах.

За наявною інформацією, удар припав на ділянку поблизу будівлі метеорологічної служби. Наразі повідомлень про пошкодження самої станції або постраждалих серед персоналу немає.

Бушерську АЕС було збудовано за участі російської держкорпорації "Росатом", і на об’єкті працюють російські спеціалісти. У компанії зазначили, що це перший випадок влучання по території станції від початку війни на Близькому Сході.

Після ескалації конфлікту росія скоротила присутність своїх працівників на об’єкті: близько 250 співробітників і членів їхніх родин евакуювали. Наразі на станції залишаються приблизно 480 росіян, зокрема ті, хто задіяний у будівництві другого і третього енергоблоків.

Інцидент стався на тлі масштабного загострення в регіоні. З кінця лютого США та Ізраїль завдають ударів по Ірану, у відповідь Тегеран атакує американські бази в країнах Перської затоки та територію Ізраїлю.

Ескалація вже вплинула на глобальні ринки: майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку — ключовий маршрут для світового експорту нафти. Це призвело до різкого зростання цін на енергоносії та сировинні ресурси.

МАГАТЕ продовжує стежити за ситуацією, наголошуючи на важливості недопущення пошкодження ядерної інфраструктури, що може мати серйозні наслідки для регіону та світу.

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
