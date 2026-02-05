Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном

Біткоїн втратив до 40% вартості (з рекордних $126 тисяч до $76 тисяч) і подейкують, що не останню роль у цьому зіграли оприлюднені файли Епштейна, з яких виявилося, що він активно просував та фінансував кріптопроєкти на ранніх етапах. Тепер криптоінвестори реагують на це відразою, вважаючи, що фактично фінансували мережу педофілів. Так описують настрої ринку Futurism та Yahoo! Finance. Зокрема, за останні сім днів біткоїн впав приблизно на 12%, що означає втрату понад $200 млрд ринкової капіталізації.

Як ураган, що руйнує навіть найміцніші укриття від шторму, файли Епштейна проклали собі шлях через величезну частину інтелектуальної, політичної та фінансової еліти Америки, пише видання Futurism.

Остання серія електронних листів, пов'язаних із відомим сексуальним хижаком, виявилася особливо руйнівною. Прихильники лівого лібертаріанського вченого Ноама Чомскі перебувають у розпачі, дізнавшись, що ці двоє підтримували тісний контакт приблизно до 2017 року, а впливові діячі світу технологій – від Білла Гейтса до співзасновників Google – також фігурують серед тих, хто спілкувався з дискредитованим фінансистом.

Криптоспільнота не стала винятком. Після того як Міністерство юстиції опублікувало три мільйони файлів минулих вихідних, ентузіасти блокчейну швидко звернули увагу на те, що Джеффрі Епштейн був активною та помітною фігурою в криптосфері на етапі її становлення.

Один із файлів, на який звернув увагу криптоінвестор Патрік Райлі, містить ланцюжок електронних листів між Епштейном і колишнім керівником MIT Media Lab Джоїчі Іто, чия Ініціатива цифрової валюти (DCI) відіграла важливу роль у розвитку криптовалют до нинішніх масштабів. Із листування випливає, що підтримка Епштейна була ключовим чинником у створенні DCI.

"До вашого відома, – повідомив Іто Епштейну, – ми використали кошти з подарункового фонду, щоб профінансувати це, що дозволило нам швидко діяти і виграти цей раунд. Дякую".

"На момент написання цього листа було близько 12 000 комітів у коді біткойна", – зазначив Райлі в дописі у соцмережах. "Сьогодні в коді Bitcoin є 47 583 коміти. Це означає, що 74,79% основної розробки та коду Bitcoin було зроблено після того, як Джеффрі Епштейн фактично перебрав на себе роль старшого керівника як благодійник", – написав криптоінвестор.

Ця новина, м'яко кажучи, не сподобалася криптоентузіастам.

"75% коду біткоїнів походить безпосередньо від інвестицій Епштейна", – з болем у серці відповів криптоакаунт під назвою Crypto Bitlord. – Ми фактично фінансували глобальну елітну мережу педофілів з 2015 року. Мені зле".

Інший криптоакаунт іронічно зауважив: "BTC фінансує глобальну елітну групу педофілів з 2015 року... чудово".

Листування Іто також наводить на думку, що таємничий розробник біткоїна, відомий під псевдонімом Сатоші Накамото, насправді може бути колективним псевдонімом. У листах згадуються п'ять "основних розробників", кожен з яких вів переговори з Епштейном.

Одним із таких "основних розробників" міг бути ранній учасник проєкту біткоїна Адам Бек, який винайшов алгоритм доказу роботи, згаданий в оригінальній "білій книзі" Сатоші Накамото про криптовалюту. У окремому ланцюжку електронних листів Іто пропонує засудженому за сексуальні злочини зустрітися з Беком та іншими видатними фахівцями в галузі технологій, щоб обговорити цю революційну нову валюту.

"Я думаю, нам слід незабаром провести зустріч із Джеремі Рубіном, Адамом Беком (або іншим основним розробником біткоїна), Сетом [Ллойдом], Мартіном Новаком, тобою та кількома іншими людьми, щоб обговорити гроші та майбутнє фінансів", – ідеться в електронному листі Іто від 2015 року.

Як свідчать ці файли, Бек прагнув зустрітися з Епштейном, щоб залучити фінансування для своєї криптовалютної компанії Blockstream. Розсекречені документи показують, що Бек разом із генеральним директором Blockstream Остіном Гіллом намагалися організувати поїздку, щоб зустрітися з Епштейном у Сент-Томасі – одному з головних островів Віргінських островів США, розташованому трохи більш ніж за шість миль від сумнозвісного острівця Літл-Сент-Джеймс.

"Неділя в Нью-Йорку, думаю, не підійде через наші зобов'язання на західному узбережжі, але п'ятниця чи субота на острові все ще можливі", – сказав Гілл Епштейну.

"Чудово, – відповів фінансист у повідомленні, сповненому помилок, – вам потрібно буде летіти до Сент-Томаса. Просто повідомте мені час. З нетерпінням чекаю на це".

Файли Епштейна: чи стали вони причиною падіння крипторинку?

У електронних листах, які приписують Епштейну, стверджується, що 2016 року він обговорював цифрові валюти, що відповідають нормам шаріату, з неназваними засновниками біткоїна, які, за його словами, були "дуже захоплені", пише Yahoo! Finance.

Того ж року, коли Епштейн перебрав на себе роль старшого керівника як благодійник розробки біткоїна, він зробив пожертву співробітникам MIT, які знали, що це брудні гроші. Вони приховали його ім'я в журналах пожертв і всередині установи називали його "Волдеморт".

З Ларрі Саммерсом Епштейн обговорював майбутнє біткоїна у своєму маєтку на Манхеттені.

З Броком Пірсом приймав співзасновника Tether для приватних стратегічних нарад.

Щонайменше з 2015 року троє з п'яти основних розробників біткоїна були в контакті з Епштейном. Але це не все.

За наведеними даними, Епштейн інвестував у Blockstream приблизно 500 тисяч доларів у 2014 році через директора MIT Media Lab Джоїчі Іто, а пізніше фінансував розвиток Bitcoin Core під час фінансової кризи того ж року, включаючи підтримку Гевіна Андресена.

Але він також відповідальний за підтримку Coinbase на початку її діяльності. З електронних листів випливає, що Епштейн інвестував 3 млн доларів у раунд Series C Coinbase в грудні 2014 року при оцінці в 400 млн доларів через IGO Company LLC. Ті самі документи свідчать, що Фред Ерсам знав, що інвестиція здійснювалася від імені Епштейна.

"Сьогодні у мене є вільний час між 12:00 і 15:00... Було б приємно зустрітися з ним, якщо це зручно", – написав Фред Ерсам, співзасновник Coinbase, у електронному листі, оприлюдненому Міністерством юстиції США

Сьогодні ця частка вартістю 3 млн доларів коштувала б набагато більше. Зараз ринкова капіталізація Coinbase становить близько 51 млрд доларів.

У лютому 2026 року біткоїн впав до 75 980 доларів, а інтерес роздрібних інвесторів зник. Немає нових покупців, немає імпульсу, лише інституційні гроші на суму 1,7 млрд доларів в американських ETF, тоді як 106 мільйонів людей у всьому світі володіють BTC, пише Yahoo! Finance.

Видання робить висновок: інституційні інвестиції набирають обертів, тоді як роздрібні інвестори менш активні.

Джерела: Futurism та Yahoo! Finance