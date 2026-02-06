США не дозволять росії та Китаю збільшувати ядерний потенціал

Після завершення дії договору СНО-3 США закликають до багатосторонніх переговорів щодо стратегічної стабільності.

Сполучені Штати закликають росію та Китай до переговорів про новий договір із контролю над ядерними озброєннями, одночасно підкреслюючи, що не залишатимуть без уваги нарощування їхніх арсеналів.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо 6 лютого.

За його словами, після завершення дії договору СНО-3 між США та росією необхідно розпочати багатосторонні переговори щодо стратегічної стабільності та контролю над озброєннями, які мають базуватися на трьох ключових принципах.

По-перше, контроль над ядерною зброєю більше не може бути лише двостороннім питанням між США та росією.

"Інші країни несуть відповідальність за забезпечення стратегічної стабільності, і ніхто більше за Китай", – наголосив Рубіо.

По-друге, США не приймуть домовленостей, які шкодять національним інтересам або ігнорують невиконання зобов’язань іншими сторонами. І по-третє, переговори завжди проводитимуться з позиції сили.

"росія і Китай не повинні очікувати, що США стоятимуть осторонь, поки вони ухиляються від своїх зобов’язань і розширюють ядерні сили. Ми збережемо потужний, надійний і модернізований ядерний стримуючий фактор", – заявив держсекретар.

Водночас, додав він, США прагнуть зменшення глобальної загрози ядерної зброї, визнаючи, що процес може зайняти роки.

"Минулі угоди, включаючи СНО-3, вимагали десятиліть прецедентів і переговорів між двома державами, а не трьома чи більше. Але складність не означає, що ми повинні відмовлятися від мети", – зазначив Рубіо.