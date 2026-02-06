Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США не дозволять росії та Китаю збільшувати ядерний потенціал

06 лютого 2026, 19:59
США не дозволять росії та Китаю збільшувати ядерний потенціал
Фото: з вільного доступу
Після завершення дії договору СНО-3 США закликають до багатосторонніх переговорів щодо стратегічної стабільності.

Сполучені Штати закликають росію та Китай до переговорів про новий договір із контролю над ядерними озброєннями, одночасно підкреслюючи, що не залишатимуть без уваги нарощування їхніх арсеналів. 

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо 6 лютого. 

За його словами, після завершення дії договору СНО-3 між США та росією необхідно розпочати багатосторонні переговори щодо стратегічної стабільності та контролю над озброєннями, які мають базуватися на трьох ключових принципах. 

По-перше, контроль над ядерною зброєю більше не може бути лише двостороннім питанням між США та росією. 

"Інші країни несуть відповідальність за забезпечення стратегічної стабільності, і ніхто більше за Китай", – наголосив Рубіо. 

По-друге, США не приймуть домовленостей, які шкодять національним інтересам або ігнорують невиконання зобов’язань іншими сторонами. І по-третє, переговори завжди проводитимуться з позиції сили. 

"росія і Китай не повинні очікувати, що США стоятимуть осторонь, поки вони ухиляються від своїх зобов’язань і розширюють ядерні сили. Ми збережемо потужний, надійний і модернізований ядерний стримуючий фактор", – заявив держсекретар. 

Водночас, додав він, США прагнуть зменшення глобальної загрози ядерної зброї, визнаючи, що процес може зайняти роки. 

"Минулі угоди, включаючи СНО-3, вимагали десятиліть прецедентів і переговорів між двома державами, а не трьома чи більше. Але складність не означає, що ми повинні відмовлятися від мети", – зазначив Рубіо.

 
РосіяСШАКитайядерна зброя

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється