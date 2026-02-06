Голова і генсек ОБСЄ після Києва прибули до москви для переговорів

Там вони також представили інструменти організації для підтримки мирного врегулювання та обговорили припинення війни в Україні.

Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, та генеральний секретар Організації Ферідун Сінірліоглу здійснили візит до москви, під час якого представили інструменти ОБСЄ на підтримку мирного врегулювання та його реалізації на місцях.

Про це йдеться на офіційному сайті ОБСЄ.

"Візит - перший візит діючого голови ОБСЄ до росії з 24 лютого 2022 року,що підкреслює відданість Організації політичному діалогу з усіма державами-учасницями. Зустріч у Києві 2 лютого та нинішня зустріч у москві сигналізують про рішучість держав-учасниць використовувати експертизу ОБСЄ для припинення війни, вирішення післяконфліктних викликів та сприяння справедливому й тривалому миру в Україні відповідно до міжнародного права", - йдеться у заяві.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим Кассіс і Сінірліоглу наголосили на необхідності припинення війни в Україні.

"Майже через чотири роки конфлікту цивільне населення продовжує страждати. Атаки на цивільних та критичну інфраструктуру завдають довгострокової шкоди. Дипломатичні зусилля щодо переговорного вирішення мають бути відновлені, щоб полегшити страждання цивільних, а міжнародне гуманітарне право завжди дотримувалося", - заявив голова ОБСЄ.

Обговорення у москві також стосувалися готовності ОБСЄ надавати допомогу там, де потрібна тривала міжнародна залученість, спираючись на багаторічний досвід організації. Кассіс підкреслив, що ОБСЄ готова підтримати переговорне врегулювання та його реалізацію на місцях.

Генеральний секретар ОБСЄ також підняв питання щодо трьох співробітників Організації - Вадима Голди, Максима Петрова та Дмитра Шабанова, які перебувають у російському ув’язненні, та закликав до їх звільнення.

"Метою цього візиту було представити інструменти ОБСЄ, які доступні для підтримки миру", - підсумував Кассіс.

Зазначимо, що у понеділок, 2 лютого, голова ОБСЄ прибув з візитом до Києва.